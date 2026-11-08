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Kết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Video highlight Ngoại hạng Anh Arsenal

(Vòng 10) Đội trưởng Martin Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City, qua đó gia tăng cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Arsenal gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội chủ sân Emirates có tình huống đòi phạt đền bất thành trong hiệp một, sau khi Kai Havertz bị Mendy kéo áo trong vòng cấm. Trọng tài không thổi phạt đền, dù tổ VAR đã đề nghị vị “vua áo đen” xem lại tình huống qua màn hình bên đường biên. Sau đó, trọng tài thông báo với khán giả rằng Havertz đã bị phạm lỗi, nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền do tiền đạo người Đức rơi vào thế việt vị.

Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City

Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City

Sau giờ nghỉ, Madueke cũng có pha dứt điểm chìm ở góc hẹp, song không thể đánh bại người gác đền bên phía Hull City. Tuy nhiên, ở phút 72, Odegaard đã phản ứng nhanh nhất để đá bồi thành công sau khi cú sút của Madueke bị thủ môn Tzolakis cản phá.

Arsenal suýt có bàn thắng thứ hai ở những phút cuối trận, khi Madueke thoát xuống đối mặt với thủ môn Tzolakis. Dù bị Tzolakis truy cản, bóng vẫn bật trúng người Mendy bên phía Hull City trước khi Norton Cuffy kịp thời phá bóng giải nguy ngay trước khi nó lăn qua vạch vôi.

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, kể từ sau thất bại 0-3 trước Brighton hồi tháng 9. Đó cũng là lần duy nhất đoàn quân của HLV Mikel Arteta đánh rơi điểm số ở mùa giải này.

Chiến thắng này giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với đối thủ cạnh tranh danh hiệu Man City trong cuộc đua vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Hull City (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Odegaard (72')

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

Hull City: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Stroud, Iroegbunam, Slater, Gourna Douath, McBurnie, Mohamed Ali Cho

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh) - 2ArsenalHull CityKết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
21 (10)
7 (2)
Thời gian kiểm soát bóng
66,9%
33,1%
Phạm lỗi
6
15
Thẻ vàng
0
5
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
1
Phạt góc
7
4
Cứu thua
2
9

Chấm điểm cầu thủ

ArsenalKết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh) - 4vsKết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh) - 5 Hull City

Điểm

Raya8.2

Timber8.0

Konsa7.9

Gabriel7.4

Calafiori7.4

Guimaraes7.7

Rice7.5

Ghi bànOdegaard8.4

Madueke8.1

Tzolis6.9

Havertz6.4

Điểm

7.9Tzolakis

5.7CoyleThẻ vàng

8.0Ajayi

6.7Egan

6.6MendyThẻ vàng

6.1StroudThẻ vàng

6.1Iroegbunam

6.6Slater

6.6Gourna DouathThẻ vàng

6.2McBurnie

5.8Mohamed Ali Cho

Thay người

Gyokeres6.0

Merino6.9

Hincapie6.7

Eze6.0

Zubimendi

Thay người

5.9Gelhardt

6.9Norton CuffyThẻ vàng

6.7Herrington

6.3Giles

6.3Mouzakitis

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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8

Anh - Croatia 13.11

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Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Madueke bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Madueke bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 10) Noni Madueke đã bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Arsenal ở những phút cuối trận.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-arsenal-hull-city-odegaard-...

-07/11/2026 23:03 PM (GMT+7)
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