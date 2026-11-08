Kết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh)

Arsenal gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội chủ sân Emirates có tình huống đòi phạt đền bất thành trong hiệp một, sau khi Kai Havertz bị Mendy kéo áo trong vòng cấm. Trọng tài không thổi phạt đền, dù tổ VAR đã đề nghị vị “vua áo đen” xem lại tình huống qua màn hình bên đường biên. Sau đó, trọng tài thông báo với khán giả rằng Havertz đã bị phạm lỗi, nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền do tiền đạo người Đức rơi vào thế việt vị.

Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City

Sau giờ nghỉ, Madueke cũng có pha dứt điểm chìm ở góc hẹp, song không thể đánh bại người gác đền bên phía Hull City. Tuy nhiên, ở phút 72, Odegaard đã phản ứng nhanh nhất để đá bồi thành công sau khi cú sút của Madueke bị thủ môn Tzolakis cản phá.

Arsenal suýt có bàn thắng thứ hai ở những phút cuối trận, khi Madueke thoát xuống đối mặt với thủ môn Tzolakis. Dù bị Tzolakis truy cản, bóng vẫn bật trúng người Mendy bên phía Hull City trước khi Norton Cuffy kịp thời phá bóng giải nguy ngay trước khi nó lăn qua vạch vôi.

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, kể từ sau thất bại 0-3 trước Brighton hồi tháng 9. Đó cũng là lần duy nhất đoàn quân của HLV Mikel Arteta đánh rơi điểm số ở mùa giải này.

Chiến thắng này giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với đối thủ cạnh tranh danh hiệu Man City trong cuộc đua vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-0 Hull City (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Odegaard (72')

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

Hull City: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Stroud, Iroegbunam, Slater, Gourna Douath, McBurnie, Mohamed Ali Cho

Thống kê trận đấu

Arsenal Hull City Sút khung thành 21 (10) 7 (2) Thời gian kiểm soát bóng 66,9% 33,1% Phạm lỗi 6 15 Thẻ vàng 0 5 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 1 Phạt góc 7 4 Cứu thua 2 9

Chấm điểm cầu thủ

Arsenal vs Hull City Điểm Raya8.2 Timber8.0 Konsa7.9 Gabriel7.4 Calafiori7.4 Guimaraes7.7 Rice7.5 Odegaard8.4 Madueke8.1 Tzolis6.9 Havertz6.4 Điểm 7.9Tzolakis 5.7Coyle 8.0Ajayi 6.7Egan 6.6Mendy 6.1Stroud 6.1Iroegbunam 6.6Slater 6.6Gourna Douath 6.2McBurnie 5.8Mohamed Ali Cho Thay người Gyokeres6.0 Merino6.9 Hincapie6.7 Eze6.0 Zubimendi Thay người 5.9Gelhardt 6.9Norton Cuffy 6.7Herrington 6.3Giles 6.3Mouzakitis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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