Nóng nhất thể thao sáng 19/1: Djokovic nguy cơ bị cấm dự 3 giải Grand Slam

Djokovic nguy cơ bị cấm dự 3 giải Grand Slam

Tờ The Sun và Daily Mail của Anh vừa cho biết US Open đang trên đường nối gót Australian Open và Roland Garros trong việc đưa ra quy định cấm tham dự đối với các tay vợt chưa tiêm vắc xin Covid-19. Ngoài US Open, Djokovic có thể bỏ lỡ hai giải đấu nổi tiếng khác trên đất Mỹ đó là Indian Wells và Miami Masters. Hai giải đấu này cũng dự kiến sẽ công bố chính sách tiêm hai mũi bắt buộc đối với các tay vợt. Wimbledon hiện là giải Grand Slam duy nhất chưa đưa ra quy định nào về tiêm vắc xin.

Nole đang tự đưa mình vào thế khó

Raducanu nói gì sau chiến thắng ở vòng 1 Australian Open?

Sau chiến thắng 2-1 trước Sloane Stephens ở vòng 1 Australian Open, Emma Raducanu chia sẻ: “Đó là một trận đấu khó khăn. Thể lực của cô ấy thực sự rất tốt. Tôi đã phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt được điểm số của mình nhưng tôi rất vui vì đã vượt qua.

Tôi rất hài lòng. Ra sân trong set đầu tiên, tôi nghĩ mình đã chơi một thứ quần vợt rất tốt. Tất nhiên sẽ có một số thời điểm tôi chơi tệ. Tôi rất vui khi đã thay đổi lối chơi kịp thời".

Jake Paul lại khiêu khích chủ tịch UFC

Trên trang cá nhân, võ sĩ Youtuber Jake Paul đã công bố danh sách 5 mục tiêu hàng đầu của anh sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình. Tất nhiên, mục tiêu đáng chú ý nhất trong số 5 mục tiêu của Paul đối với những người hâm mộ UFC, đó là số 4: “Vạch mặt Dana White (chủ tịch UFC) giúp đỡ các võ sĩ”.

Giám đốc truyền thông F1 từ chức

Ellie Norman đã quyết định từ chức vị trí giám đốc truyền thông F1 sau 5 năm gắn bó. Cô gia nhập F1 vào năm 2017 và đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển mình của môn thể thao tốc độ. Vào năm 2018, F1 dưới sự lãnh đạo của Norman đã lần đầu tiên đầu tư vào mảng kỹ thuật số với việc ra mắt dịch vụ đăng ký F1TV, nhằm thay đổi nhận thức về thương hiệu và phục vụ người hâm mộ tốt hơn.

