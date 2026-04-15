Nóng: Mascherano từ chức HLV Inter Miami của Messi, lộ diện người thay thế

Từ đỉnh cao MLS đến quyết định dứt áo ra đi

Sự ra đi của Javier Mascherano đến theo cách ít ai ngờ nhất: lặng lẽ nhưng dứt khoát. Chỉ vài tháng sau khi đưa Inter Miami chạm tay vào chức vô địch MLS đầu tiên trong lịch sử, cựu danh thủ Argentina quyết định khép lại hành trình của mình bằng lý do “cá nhân”.

Javier Mascherano có rất ít kinh nghiệm huấn luyện trước khi gia nhập Inter Miami.

Thông báo từ CLB cho thấy không chỉ Mascherano, toàn bộ ê-kíp huấn luyện cũng rời đi, tạo nên một cuộc “thay máu” trên băng ghế chỉ đạo. Tạm thời, Giám đốc thể thao Guillermo Hoyos sẽ tiếp quản vai trò HLV tạm quyền.

Trong lời chia tay, Mascherano không nhắc đến khó khăn hay áp lực, mà chọn cách tri ân. Ông gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các cộng sự và đặc biệt là tập thể cầu thủ – những người đã cùng ông viết nên cột mốc lịch sử. “Ngôi sao đầu tiên” không chỉ là danh hiệu, mà còn là dấu ấn khẳng định một Inter Miami mới, giàu tham vọng và bản lĩnh hơn.

Danh hiệu chưa đủ che lấp những rạn nứt âm ỉ

Đằng sau lý do “cá nhân”, thực tế cho thấy Inter Miami đang bước vào giai đoạn nhiều biến động. Sau mùa giải thăng hoa, đội bóng nhanh chóng đối mặt với bài toán lực lượng khi những trụ cột giàu kinh nghiệm như Sergio Busquets và Jordi Alba nói lời giã từ sự nghiệp.

Ở tuyến trên, Luis Suarez không còn giữ được vai trò trung tâm, trong khi tân binh đắt giá Germán Berterame lại khởi đầu chậm chạp. Sự xáo trộn ấy khiến cỗ máy từng vận hành trơn tru bỗng trở nên thiếu ổn định.

Phong độ trên sân cũng phản ánh rõ điều đó. Inter Miami không thắng trong các trận sân nhà đầu mùa và sớm dừng bước tại đấu trường Concacaf Champions Cup trước Nashville SC. Dù vẫn có Lionel Messi làm điểm tựa, đội bóng chưa thể tái hiện hình ảnh của nhà vô địch.

Trong bối cảnh ấy, quyết định rút lui của Mascherano có thể không chỉ đơn thuần là cá nhân, mà còn là hệ quả của những áp lực âm ỉ sau ánh hào quang.