Nóng nhất thể thao sáng 14/4: Nadal chiều lòng người hâm mộ tại Barcelona

Nadal chiều lòng người hâm mộ tại Barcelona

Rafael Nadal đã có mặt tại Barcelona để chuẩn bị cho Barcelona Open diễn ra vào tuần sau. Tay vợt người Tây Ban Nha được khán giả tại đây đón chào nồng nhiệt. Nadal cũng đáp lại bằng việc vui vẻ giao lưu, sẵn sàng ký tặng và chụp hình với người hâm mộ trước khi bước vào buổi tập.

Nadal vui vẻ giao lưu với người hâm mộ

Hoàng "Sao" đối đầu với Shane Van Boening

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng là tay cơ người Việt Nam duy nhất được mời tham dự giải World Pool Master 2024 diễn ra tại Đức từ ngày 25-28/4. Theo kết quả bốc thăm, tay cơ có biệt danh là Hoàng "Sao" sẽ đối đầu với Shane Van Boening, một trong những tay cơ hay nhất thế giới hiện tại, ở vòng đầu tiên.

Sinner giải thích lý do thua trận

Sau trận thua trước Tsitsipas, Jannik Sinner đã cay đắng giải thích lý do. "Thật khó để chấp nhận nhưng điều đó đã xảy ra. Tôi đã chơi rất tốt nhưng sai lầm về chiến thuật đã dẫn đến bi kịch. Tôi bị chuột rút và điều đó tác động nhiều tới khả năng thi đấu của tôi. Tsitsipas đã cải thiện rất nhiều và tôi không thể lật lại được trận đấu".

Tiger Woods thi đấu không tốt tại The Masters 2024

Huyền thoại người Mỹ Tiger Woods có lần tái xuất không được như ý tại The Masters 2024. Tay golf người Mỹ có thành tích nhiều hơn một gậy so với tiêu chuẩn (+1) sau ngày thi đấu đầu tiên và xếp hạng 22 chung cuộc. Tay golf dẫn đầu là đồng hương Dechambeau với thành tích ít hơn 6 gậy so với tiêu chuẩn (-6).

Ngày quyết định vị trí Playoff của NBA 2023/24

Mùa giải thường (Regular season) của NBA sẽ chính thức kết thúc trong ngày 15/4 (theo giờ Việt Nam). Loạt đấu cuối cùng sẽ diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi Los Angeles Lakers buộc phải thắng New Orlean Pelicans để nắm chắc vị trí thứ 8 ở miền Tây. Trong khi đó Oklahoma City Thunders, Denver Nuggets và Minesota Timberwolves vẫn sẽ phải kịch chiến vì vị trí thứ nhất. Ba đội bóng này đều đáng có 56 thắng - 25 thua.

