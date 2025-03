Nóng nhất thể thao sáng 13/3: Hà Thị Linh & Kim Ánh vào tứ kết giải boxing thế giới

Hà Thị Linh & Kim Ánh vào tứ kết giải boxing thế giới

Hai võ sỹ boxing Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh đã lọt vào tứ kết các hạng cân 63kg và 54kg của giải boxing nữ Vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Serbia. Ở hạng cân 63kg nữ, Hà Thị Linh với tư cách hạt giống số 5 đã thắng áp đảo 4-1 trước Alcala Omailyn (Venezuela), đặt vé vào vòng sau đối đầu Sorokina Jekaterina (Latvia). Trong khi đó, Kim Ánh đã chiến thắng hạt giống số 8 Zeynab Rahimova (Azerbaijan) với kết quả 5-2, qua đó có vé để gặp Widad Bertel (Morocco).

Võ sỹ Hà Thị Linh

Với thành tích vào tứ kết, cả Hà Thị Linh và Kim Ánh mỗi người sẽ được thưởng 10.000 USD. Họ sẽ còn được thêm tiền thưởng nếu tiến sâu, theo đó 25.000 USD cho suất bán kết, 50.000 USD cho chung kết và 100.000 USD cho HCV.

Bóng chuyền nam Việt Nam vào bảng khó giải AVC Champions League

Liên đoàn bóng chuyền châu Á trong tối 12/3 đã bốc thăm chia bảng giải AVC Champions League 2025 và 2 đội bóng của Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình thi đấu vào nửa cuối tháng 4 tới tại Philippines.

Theo đó, đội VTV Bình Điền Long An thi đấu ở giải nữ sẽ chung bảng với BAIC Motor (Trung Quốc) và Iran VC (Iran) ở bảng C, trong đó BAIC Motor là một ứng viên vô địch của giải. Cửa đi tiếp cho VTV Bình Điền Long An sẽ là thắng được Iran VC để giành 1 trong 2 suất vào tứ kết.

Trong khi đó, đội Sports Center 3 (đội tuyển nam) sẽ gặp phải thách thức lớn khi vào bảng có Al-Rayyan (Qatar) và Bahrain Club (Bahrain). Cả hai đội này đều thuộc top đầu châu lục nên cửa đi tiếp sẽ rất thấp.

Nadal đóng cửa nhà hàng anh chung vốn với Ronaldo

Nhà hàng “Toto” ở thủ đô Madrid đã đóng cửa chỉ sau 3 năm kinh doanh, mặc dù công ty đứng đầu chuỗi nhà hàng mà đơn vị kinh doanh này trực thuộc vẫn tồn tại. Toto chuyên bán các bữa ăn Italia và được chung vốn đầu tư bởi Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo cùng 2 danh thủ bóng rổ Rudy Fernandez & Pau Gasol.

McGregor bị la ó ở buổi hòa nhạc tại Dublin

Conor McGregor có vẻ không còn được lòng các fan Ireland cho lắm. Mới đây khi ban nhạc rock Limp Bizkit biểu diễn tại Dublin và ca sỹ chính Fred Durst tiết lộ Conor McGregor cũng đến dự, khán giả trong nhà hát đã lớn tiếng la ó McGregor. Được biết dù McGregor lúc đầu làm rùm beng rằng mình sẽ dự buổi biểu diễn, võ sỹ người Ireland chỉ theo dõi một lúc rồi bỏ về, có vẻ do thấy phản ứng của khán giả về mình.