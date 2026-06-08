Nóng nhất thể thao chiều 8/6: Zverev vô địch Roland Garros nhờ bị chuột rút

Zverev thừa nhận bị chuột rút góp phần giúp vô địch Roland Garros

Alexander Zverev cuối cùng cũng đoạt Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set với tỷ số lần lượt 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

Sau trận, tay vợt người Đức chia sẻ bất ngờ về việc bản thân bị chuột rút: "Điều giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần là tôi bắt đầu bị chuột rút. Tôi bị chuột rút vì áp lực cảm xúc chứ không phải do thể lực suy giảm. Có lẽ đã khoảng 10 năm rồi tôi mới gặp tình trạng này.

Tôi rất căng thẳng, cơ thể luôn trong trạng thái gồng cứng. Nhưng ngay khi bị chuột rút, tôi lại cảm thấy thư giãn hơn và điều đó giúp ích rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã chơi tốt hơn trong set thứ năm, thi đấu tự do hơn và chủ động tấn công hơn. Thực sự hôm nay, tôi cảm thấy mình chiến thắng nhờ những cơn chuột rút đó.

Việc Cobolli rời sân để đi vệ sinh thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Tôi có khoảng 5 phút để hồi phục, đôi chân dần khá hơn và tình trạng chuột rút cũng giảm đi. Như tôi đã nói, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong set thứ 5, đầu óc tôi tự do hơn hẳn so với cả set thứ 4. Một lần nữa, tôi nghĩ đó có lẽ set 5 là set đấu hay nhất của mình trong trận chung kết này".

"Thần gió" Thái Lan phá kỷ lục quốc gia, giành HCV Taiwan Athletics Open 2026

Tại giải điền kinh Taiwan Athletics Open 2026 diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc) tối 7/6, VĐV chạy nước rút hàng đầu Thái Lan Puripol Boonson tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở nội dung 200m nam.

Trong trận chung kết, chân chạy 20 tuổi đã dẫn đầu từ đầu đến cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 20 giây 03, qua đó giành HCV một cách thuyết phục.

Đáng chú ý, thông số 20 giây 03 cũng giúp Puripol phá kỷ lục quốc gia Thái Lan do chính anh thiết lập trước đó (20 giây 07 tại SEA Games 33), tiếp tục cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của "thần gió" xứ Chùa Vàng trên đường chạy tốc độ.

Nadal muốn phát triển quỹ từ thiện

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Rafael Nadal bày tỏ mong muốn mở rộng quỹ từ thiện để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. “Hiện tại, tôi dành khá nhiều thời gian cho quỹ từ thiện. Kể từ khi giải nghệ, tôi thường xuyên tổ chức những sự kiện như vậy. Tôi nghĩ bản thân cần phải gia tăng nguồn lực để giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn”.

Rafael Nadal

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Trong sự kiện UFC Fight Night 278, UFC gây chấn động khi tiết lộ sắp ra một hệ thống xếp hạng mới. Hệ thống hiện nay dựa vào bình chọn của các thành viên truyền thông. Trong khi đó, bảng xếp hạng mới dựa trên hiệu suất có thể đo lường được thay vì ý kiến cá nhân. Ngoài ra, UFC dự kiến sẽ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện kết quả của bảng xếp hạng.

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Sau 2 game đầu tiên thi đấu trên sân nhà của San Antonio Spurs, New York Knicks đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Hai game đấu tiếp theo, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc Knicks có cơ hội đả bại Spurs với tỉ số 4-0 và vô địch NBA 2025/26.

Raducanu không định thi đấu đến năm 40 tuổi

Trước sự kiện Serena Williams trở lại thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 44, Emma Raducanu bày tỏ quan điểm riêng của mình. “Tôi sẽ không làm như vậy. Thật ra, mọi người không biết trước tương lai nên câu trả lời không hẳn là chính thức. Với trình độ khoa học thể thao tân tiến ngày nay, mọi người có thể thi đấu lâu hơn. Tôi rất tôn trọng bất kỳ ai có ý định quay lại. Tôi rất cảm phục Serena dù chưa có dịp nói chuyện với chị ấy”.