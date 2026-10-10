Hot girl cầu mây Khánh Ly và dàn sao khuấy đảo ngày hội thể thao toàn dân

Sáng ngày 10/10/2026, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Giữa hàng vạn người dân tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, dàn sao đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vừa trở về từ ASIAD 20 cũng xuất hiện, tạo nên "cơn sốt" với người hâm mộ Thủ đô và du khách quốc tế.

Khánh Ly (số 10) cùng tuyển cầu mây Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng người dân Thủ đô trong vòng vây mến mộ. Ảnh Bùi Lượng

Sức hút từ "bông hồng gai" vừa lập kỳ tích châu lục

Tâm điểm của mọi ánh nhìn tại khu vực trải nghiệm chính là Nguyễn Thị Khánh Ly, nữ chủ công sinh năm 1999 được mệnh danh là "hot girl" tài sắc vẹn toàn của cầu mây Việt Nam. Với vóc dáng chuẩn, gương mặt khả ái cùng nụ cười tươi, Khánh Ly và đồng đội trở thành tâm điểm được người hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

Tại ngày hội, Khánh Ly cùng các đồng đội đã tái hiện lại những kỹ thuật đỉnh cao từng giúp các cô gái vàng bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á tại Nhật Bản. Chứng kiến những pha tung người móc cầu điêu luyện ngay giữa lòng phố đi bộ, đám đông khán giả liên tục trầm trồ, vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Nhà vô địch làm "huấn luyện viên" cho khách Tây

Không chỉ biểu diễn, dàn sao cầu mây còn trực tiếp sắm vai hướng dẫn viên, truyền đam mê cho người dân. Đặc biệt, khu vực này thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm. Nhiều người bạn quốc tế tỏ ra vô cùng thích thú và kinh ngạc trước sự dẻo dai của bộ môn thể thao đậm chất phong cách Việt Nam này.

Sức hút của cầu mây kết hợp với sức nóng của môn pickleball (dưới sự chỉ đạo setup của Chủ tịch Liên đoàn Lê Văn Thành và màn giao lưu của VĐV Linh "muối") cùng các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy đã biến bờ hồ Hoàn Kiếm thành một không gian tràn ngập năng lượng tích cực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo tiên phong chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

Nguồn cảm hứng cho "Một quốc gia vận động"

Sự xuất hiện và tỏa sáng của những ngôi sao vừa mang vinh quang về cho tổ quốc như Khánh Ly, hay các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm chính là minh chứng sống động nhất cho thông điệp truyền cảm hứng của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi lễ: “Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để tạo nên một nếp sống khỏe”.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng sự đồng hành, điều phối sản xuất chặt chẽ từ Công ty Vietcontent đã khép lại với màn chạy bộ đồng hành đầy hào hứng. Những giọt mồ hôi rơi, những nụ cười rạng rỡ của cả nhà vô địch lẫn người dân bình thường đã hòa chung một nhịp đập, khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện thể chất vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường.

Một số hình ảnh đẹp tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

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