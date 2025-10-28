Yamal đối diện sóng gió, Barcelona vội vã "giải cứu" sao trẻ

Yamal đang ở "đầu sóng ngọn gió"

Lamine Yamal đã tự biến mình trở thành tâm điểm từ trước khi trận El Clasico với màn trả lời phỏng vấn có phần "tự nhiên" thái quá. Số 10 của Barcelona đã thẳng thừng tuyên bố Real Madrid toàn "ăn cắp và than phiền". Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ của Real Madrid đã yêu cầu được đá cánh trái trong trận "Siêu kinh điển" để cho Yamal một bài học.

Lamine Yamal

Câu chuyện lại càng đi xa hơn khi Barcelona thua trận tại Bernabeu. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha nhận phải hàng loạt chỉ trích vì phát ngôn có phần "ngông" trước đó. Theo tờ Sport, Barcelona rất muốn giúp Yamal "tránh sóng gió" vào lúc này nhưng không thể. Bởi vậy, họ bắt đầu lên kế hoạch toàn diện để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Barcelona khẩn trương lên kế hoạch giải cứu

Nguồn tin từ tờ Sport cho biết, ban lãnh đạo đội bóng đã họp cùng Jorge Mendes, người đại diện của Lamine Yamal để bàn về kế hoạch dành riêng cho Yamal. Theo đó, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn để tránh những phát biểu thiếu chín chắn như tuần trước.

Đây cũng là điều hợp lý bởi dẫu sao Yamal mới chỉ 18 tuổi nên phạm sai lầm là chuyện dễ hiểu. Những phát ngôn của tài năng trẻ người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ được kiểm duyệt để trau truốt hơn.

Yamal cũng phải giảm bớt sự phô trương trên mạng xã hội. Một số chuyên gia đánh giá Yamal đang tiết lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư. Từ câu chuyện lùm xùm về sinh nhật tuổi 18, rồi tình cảm với cô bạn gái hiện tại Nicki Nicole, tên của tài năng trẻ người Tây Ban Nha luôn hiện hữu trên các mặt báo. Đây được coi là một trong những vấn đề cần phải được tiết chế lại ngay lập tức.

Barcelona đang cố gắng để giới truyền thông ngừng nói về Yamal và câu chuyện tại Bernabeu càng sớm càng tốt. Họ hy vọng tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Hiện tại, chấn thương háng đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với số 10 của Barcelona. Đội bóng này hy vọng Yamal sẽ tập trung vào việc điều trị dứt điểm chấn thương này để lấy lại phong độ vốn có nhanh nhất.