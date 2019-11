Nadal nổi đóa với phóng viên: Bị đặt câu hỏi kỳ quặc về vợ mới cưới

- Scanagatta: Tối nay anh có khá nhiều pha đánh bóng thiếu lực. Tôi không biết tại sao vì bình thường anh đâu có như vậy. Với nhiều người chuyện kết hôn là rất quan trọng, những chuyện trước, trong và sau hôn nhân tất nhiên khiến chúng ta có nhiều mối bận tâm. Tôi muốn biết phải chăng sự tập trung của anh cho tennis bị ảnh hưởng dù anh đã hẹn hò với vợ anh trong rất nhiều năm? - Nadal: Thật chứ, ông hỏi tôi điều đó? Đây là một câu hỏi nghiêm túc hay một trò đùa vậy? - Scanagatta: Tôi hỏi nghiêm túc. - Nadal: OK, tôi thấy ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên vì ông hỏi tôi điều này sau khi tôi đã hẹn hò vợ mình 15 năm và có một cuộc sống riêng tư ổn định. Với cá nhân tôi, tôi nghĩ mình là một người bình thường. Còn với ông, cho hỏi ông đã chung sống bao nhiêu năm với…? - Scanagatta: Vợ, đến nay đã được 30 năm. - Nadal: Và trước đó? (im lặng) À, trước đó ông không chắc nên gọi là gì, đó là lý do vì sao. OK, giờ chúng ta chuyển sang nói tiếng Tây Ban Nha, vì câu hỏi này thật rác rưởi. Xin cảm ơn.