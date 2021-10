Nadal luyện bí kíp từ Youtube, dự đoán Djokovic lập kỷ lục 21 Grand Slam ở Úc

Nadal không học phong cách của ai, đã xem hàng nghìn video Youtube

Theo bài viết mới được đăng tải trên Ibtimes, Nadal là tay vợt luôn tìm ý tưởng mới từ Youtube. Nadal có thói quen ghi lại những điều đặc biệt của các tay vợt khác, nhưng anh “không bao giờ sao chép” phong cách chơi của bất kì đối thủ nào. Thay vào đó, Nadal chắt lọc những kĩ thuật phù hợp với phong cách thi đấu của mình.

Nadal học điều mới mẻ trên Youtube

"Khi còn nhỏ, tôi thích luyện tập đến nỗi dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày trên sân tập, nhưng tôi chưa bao giờ bắt chước các tay vợt khác. Nhưng không có nghĩa là tôi không học hỏi các tay vợt khác. Tôi quan sát họ chơi và chắt lọc để áp dụng những kĩ thuật phù hợp. Tôi học từ cách đứng trên sân, di chuyển, rồi kĩ thuật đánh bóng", Nadal chia sẻ với Japanese Magazine.

"Tôi đã xem hàng nghìn video trên Youtube để tìm cảm hứng. Nếu muốn trở thành người giỏi nhất, bạn cần theo đuổi những ý tưởng mới. Khi bạn mất đi lợi thế của mình do tuổi tác, bạn có thể bù đắp nó bằng những ý tưởng mới", Nadal nói về chuyện học hỏi từ kênh Youtube để luôn hoàn thiện mình.

Cựu tay vợt tennis người Úc tin Djokovic sẽ có mặt tại Australian Open 2022

Bộ trưởng Nhập cư tại Úc, ông Alex Hawke khẳng định các tay vợt "phải tiêm 2 mũi" mới được tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm.

Djokovic sẽ hoàn thành tiêm vắc xin để có mặt tại Australian Open 2022?

Novak Djokovic hiện tại vẫn không muốn tiết lộ tình trạng tiêm phòng Covid-19, và nếu như không tiêm tay vợt số 1 thế giới sẽ chắc chắn không được tới Úc bảo vệ chức vô địch ở Australian Open 2022.

Dù Nole rất "cứng đầu" nhưng Roger Rasheed, cựu tay vợt 52 tuổi người Úc tin tay vợt người Serbia sẽ hoàn thành tiêm chủng, và sẽ tới Melbourne vào đầu năm 2022.

“Tôi nghĩ (Novak Djokovic) sẽ ở đây vào tháng Giêng. Anh ấy muốn phá kỷ lục, thật tuyệt vời nếu đất nước chúng tôi là nơi ghi dấu kỉ lục, thứ luôn tồn tại trong thể thao", cựu tay vợt Roger từng xếp hạng 134 thế giới khẳng định với truyền thông Úc.

Djokovic lỡ kỷ lục giành 21 Grand Slam khi thất bại tại US Open 2021. Trước đó, ở US Open 2020 tay vợt này đã lỡ 1 Grand Slam vì lý do lãng xẹt nên Nole sẽ phải thay đổi nếu không muốn bị loại khỏi Australian Open 2022.

