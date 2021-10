Bảng xếp hạng tennis 18/10: Federer nhận cú sốc sau 968 tuần, tin vui Nadal

Theo bảng xếp hạng ATP tennis cập nhật ngày 18/10 đã có rất nhiều thay đổi thứ hạng của các tay vợt. Sau khi kết thúc Indian Wells 2021, top 4 tay vợt dẫn đầu bảng xếp hạng không thay đổi. Không tham dự giải Masters 1.000 ở Mỹ nhưng thứ hạng của Federer và Nadal có biến động.

Federer văng khỏi top 10, Nadal trở lại top 5 thế giới

Do không thể tham dự Indian Wells 2021 nên "Tàu tốc hành" bị trừ 480 điểm, bị trừ 2 điểm tụt xuống hạng 11 thế giới. Tay vợt Thụy Sĩ văng khỏi top 10 sau 968 tuần liên tiếp góp mặt tại đây. Nadal cũng bị trừ 180 điểm so với tuần trước nhưng do Andrey Rublev bị trừ nhiều điểm hơn nên "Bò tót" tăng 1 bậc lấy vị trí thứ 5 của tay vợt người Nga.

Tuần này đánh dấu lần đầu tiên Hubert Hurkacz (Ba Lan) lọt vào top 10 thế giới. Nhà vô địch Indian Wells 2021, Cameron Norrie (Anh) tăng 11 bậc lên hạng 15, á quân Nikoloz Basilashvili (Georgia) tăng 9 bậc lên hạng 27.

Andy Murray đang nỗ lực trở lại, tuy nhiên những áp lực phải bảo vệ điểm số quá lớn khiến tay vợt Scotland rớt tới 51 bậc, tụt xuống hạng 172.

Tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam vừa lọt tới bán kết giải ITF diễn ra tại Ấn Độ, nhưng cũng tụt tới 184 bậc, sắp lọt ra ngoài top 1.000.

Ở đơn nữ (WTA), 3 vị trí dẫn đầu bất biến. Tay vợt Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) lần đầu tiên lên số 4 thế giới, Ons Jabeur (Tunisia) vào top 10. Nhà vô địch đơn nữ Indian Wells, Paula Badosa Gibert (Tây Ban Nha) tăng 14 bậc lần đầu tiên lên số 13 thế giới, ngôi á quân giúp cựu số 1 Victoria Azarenka (Belarus) trở lại top 30.

Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Điểm 1 Novak Djokovic (Serbia) 34 0 11,430 2 Daniil Medvedev (Nga) 25 0 9,630 3 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 23 0 7,995 4 Alexander Zverev (Đức) 24 0 6,930 5 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 35 +1 5,635 6 Andrey Rublev (Nga) 23 -1 5,560 7 Matteo Berrettini (Italia) 25 0 4,858 8 Dominic Thiem (Áo) 28 0 3,815 9 Casper Ruud (Na Uy) 22 +1 3,615 10 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 24 +2 3,378 11 Roger Federer (Thụy Sỹ) 40 -2 3,285 12 Felix Auger-Aliassime (Canada) 21 -1 3,263 13 Diego Schwartzman (Argentina) 29 +2 2,970 14 Denis Shapovalov (Canada) 22 -1 2,903 15 Cameron Norrie (Vương Quốc Anh) 26 +11 2,895 16 Jannik Sinner (Italia) 20 -2 2,895 17 Cristian Garin (Chile) 25 0 2,510 18 Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) 30 -2 2,445 19 Gael Monfils (Pháp) 35 -1 2,383 20 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) 33 -1 2,270 21 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 30 +7 2,231 22 Aslan Karatsev (Nga) 28 +1 2,154 23 Daniel Evans (Vương Quốc Anh) 31 -1 2,144 24 Lorenzo Sonego (Italia) 26 -3 2,125 25 Reilly Opelka (Mỹ) 24 -5 2,071 26 Alex de Minaur (Australia) 22 +1 2,071 27 Nikoloz Basilashvili (Georgia) 29 +9 2,066 26 Ugo Humbert (Pháp) 23 -3 2,045 29 John Isner (Mỹ) 36 -5 2,001 30 Taylor Fritz (Mỹ) 23 +9 1,810 ... 172 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 34 -51 411 ... 232 Thái Sơn Kwiatkowski (Mỹ) 26 +7 275 ... 965 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 24 -184 13

Bảng xếp hạng tennis top 30 đơn nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Điểm 1 Ashleigh Barty (Australia) 25 0 9,077 2 Aryna Sabalenka (Belarus) 23 0 7,115 3 Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) 29 0 5,320 4 Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) 25 +1 4,748 5 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) 28 +1 4,425 6 Elina Svitolina (Ukraine) 27 +1 4,096 7 Maria Sakkari (Hy Lạp) 26 +2 4,005 8 Ons Jabeur (Tunisia) 27 +6 3,500 9 Belinda Bencic (Thụy Sỹ) 24 +1 3,365 10 Naomi Osaka (Nhật Bản) 24 +2 3,326 11 Iga Swiatek (Ba Lan) 20 -7 3,306 12 Angelique Kerber (Đức) 33 +3 3,265 13 Paula Badosa Gibert (Tây Ban Nha) 23 +14 3,248 14 Sofia Kenin (Mỹ) 22 -6 3,130 15 Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) 31 -4 3,035 16 Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) 30 -3 2,986 17 Elena Rybakina (Kazakhstan) 22 -1 2,883 18 Elise Mertens (Bỉ) 25 0 2,835 19 Simona Halep (Romania) 30 -2 2,807 20 Anett Kontaveit (Esotnia) 25 0 2,766 21 Jessica Pegula (Mỹ) 27 +3 2,650 22 Bianca Andreescu (Canada) 21 -1 2,628 23 Cori Gauff (Mỹ) 17 -4 2,600 24 Emma Raducanu (Anh) 18 -2 2,568 25 Jennifer Brady (Mỹ) 26 -2 2,526 26 Victoria Azarenka (Belarus) 32 +6 2,505 27 Leylah Fernandez (Canada) 19 +1 2,289 28 Daria Kasatkina (Nga) 24 +2 2,205 29 Karolina Muchova (Cộng Hòa Séc) 25 -3 2,159 30 Jeļena Ostapenko (Lavia) 24 -1 2,070

