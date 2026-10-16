Mỹ nhân nhảy xa 20 tuổi vừa đẹp vừa tài, phá kỷ lục tồn tại gần 6 thập kỷ

Làng điền kinh châu Âu đang đổ dồn sự chú ý vào Paula Peroncikova, nữ vận động viên nhảy xa người Slovakia. Không chỉ chinh phục công chúng bằng ngoại hình nổi bật, cô gái trẻ sinh năm 2006 này đã và đang khẳng định vị thế tài năng hàng đầu bằng việc xô đổ một trong những kỷ lục quốc gia tồn tại lâu đời nhất lịch sử thể thao nước nhà.

Peroncikova thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật, đồng thời cũng đã thể hiện được tài năng nhảy xa

Sự kết hợp giữa sắc vóc và bản lĩnh thi đấu

Bước sang tuổi 20, Peroncikova sở hữu vóc dáng thanh thoát, khỏe khoắn đặc trưng của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Sự tự tin cùng thần thái rạng ngời mỗi khi bước ra hố nhảy giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và thu hút lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất giúp Paula giữ chân người hâm mộ chính là tài năng thực lực trên đấu trường. Dưới sự huấn luyện của chiến lược gia Michal Skvarka tại câu lạc bộ thể thao SK Dukla Banska Bystrica, cô liên tục có những bước tiến vượt bậc về thông số kỹ thuật qua từng giải đấu.

Cú nhảy lịch sử phá kỷ lục 57 năm

Đỉnh cao phong độ của Paula được đánh dấu bằng cú nhảy phi thường đạt 6.44 mét vào ngày 19/07/2025 tại Kaposvar. Thành tích xuất sắc này giúp cô chính thức thiết lập kỷ lục nhảy xa U20 quốc gia mới. Điều đáng nói, cột mốc cũ do huyền thoại Maria Devinska xác lập đã tồn tại vững chắc suốt 56 năm (kể từ năm 1969) trước khi bị hậu bối sinh năm 2006 khuất phục.

Không dừng lại ở giải quốc nội, "bông hồng" Slovakia tiếp tục mang chuỗi phong độ ấn tượng ra đấu trường châu lục. Tại giải vô địch điền kinh U20 châu Âu diễn ra vào tháng 8/2025 ở Tampere (Phần Lan), cú nhảy đạt thông số 6.31 mét đã đưa Paula xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 5 toàn châu lục. Đây là một trong những thứ hạng tốt nhất mà một vận động viên nhảy xa Slovakia giành được tại sân chơi này.

Tiếp tục khẳng định phong độ hiện tại

Sự ổn định của Paula tiếp tục được chứng minh qua các giải đấu lớn trong năm nay. Vào ngày 21/01/2026 tại giải Jumperia diễn ra ở Banska Bystrica, cô đã xuất sắc cân bằng thành tích trong nhà của tiền bối Devinska với cú nhảy 6.36 mét. Ít lâu sau, cô tiếp tục bước lên bục cao nhất để giành ngôi vô địch quốc gia tại giải điền kinh trong nhà.

Báo chí thể thao quốc tế nhận định, với sự nghiêm túc trong tập luyện và tâm lý thi đấu vững vàng, Peroncikova không chỉ là một biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới mà còn là niềm hy vọng lớn của điền kinh Slovakia tại các giải đấu đẳng cấp thế giới trong tương lai.

Những hình ảnh đẹp về Paula Peroncikova