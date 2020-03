Mỹ nhân bóng chuyền lộ “clip nóng” nghi bị bạn trai chơi xỏ

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 00:05 AM (GMT+7)

(Tin bóng chuyền) Vụ mỹ nhân bóng chuyền Mỹ lộ "clip nóng" bị nghi là có sự cố ý từ bạn trai.

Mỹ nhân bóng chuyền Mỹ bị bạn trai “chơi xỏ”?

Cách đây vài ngày đã xảy ra vụ tài khoản mạng xã hội của cầu thủ Jamal Murray thuộc CLB Denver Nuggets bị hacker chiếm đoạt trong vài giờ. Ngay sau đó hacker đã tung lên mạng đoạn video “nóng” giữa Murray với mỹ nhân bóng chuyền Harper Hempel của trường Đại học Kentucky.

Jamal Murray bị nghi ngờ cố tình để lộ clip "thân mật" với bạn gái

Murray đã phải lấy lại tài khoản của mình và thông báo vụ hacker chiếm đoạt tài khoản cũng như cho biết anh sẽ tìm cách thu hồi lại những video bị phát tán trên mạng Internet. Nhưng mới đây tờ TMZ Sports đã cho biết có vẻ như không ai hack tài khoản của Murray cả, và hoặc là anh vô tình đăng video đó lên, hoặc chính Murray đăng video có thể vì có mâu thuẫn với bạn gái.

Làng bóng chuyền Việt lo lắng vì Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy đã trở về nước ngày 21/3 từ Nhật Bản sau khi giải VĐQG nước này bị hoãn do dịch Covid-19. Hiện cô đang được cách ly tại Đại học Quốc gia TP.HCM và nhiều người đang hồi hộp chờ xem sức khỏe của cô ra sao.

Nhưng bên cạnh đó sự trở lại của Thanh Thúy cũng khiến các CLB bóng chuyền có một lý do khác để lo lắng. Khi cô sang Nhật thi đấu, CLB VTV Bình Điền Long An đã sa sút thành tích khi văng khỏi top 3 giải năm 2019, nhưng sự trở lại này hứa hẹn sẽ khiến sức mạnh của VTV Bình Điền Long An được khôi phục đáng kể.

Trận đấu nội bộ của Thông tin Liên Việt Postbank

Do mùa dịch Covid-19 nên CLB Thông tin Liên Việt Postbank duy trì hoạt động tập luyện bằng một trận đấu nội bộ giữa đội hình chính với đội U23. Đội 1 với kinh nghiệm thi đấu đã thắng liền 3 set với các tỷ số 25-20, 25-15 và 25-22.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/my-nhan-bong-chuyen-lo-clip-nong-nghi-bi-ban-trai-choi-xo-c9a761142.h...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/my-nhan-bong-chuyen-lo-clip-nong-nghi-bi-ban-trai-choi-xo-c9a761142.html