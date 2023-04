Một vòng quanh "sân khấu" SEA Games 32 trị giá gần 3800 tỷ đồng

Sân vận động quốc gia Morodok Techo được xây dựng từ năm 2017 và khánh thành năm 2021 với giá trị vào khoảng hơn 160 triệu USD (gần 3800 tỷ đồng).

Morodok Techno là nơi tổ chức các sự kiện chính của SEA Games 32 như lễ khai mạc, lễ bế mạc và tổ chức nhiều môn thể thao chính của đại hội.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo có sức chứa vào khoảng 75.000 chỗ ngồi.

Do yêu cầu bảo mật hình ảnh cho một lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng chưa từng thấy, ban tổ chức yêu cầu đóng tất cả các cửa vào bên trong sân Morodok Techo.

Trong khuôn viên của sân vận động quốc gia Morodok Techo còn có làng vận động viên SEA Games (với sức chứa vào khoảng 3.500 người) đầy đủ tiện nghi hiện đại. Bên cạnh đó, nhà thi đấu của các môn thể thao dưới nước, cầu lông, bóng bàn, sân quần vợt, boxing,...cũng nằm trong khuôn viên tổ hợp thể thao quốc gia Morodok Techo.

Lực lượng an ninh diễn tập bên ngoài sân để sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cho SEA Games 32.

Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) vẫn đang trong thời gian hoàn thiện và dự kiến mở cửa vào 29-30/4.

Bên trong trung tâm báo chí quốc tế (MPC), các thiết bị như tivi, mạng internet,...đang được gấp rút lắp đặt để chờ đón phóng viên đến đưa tin SEA Games 32.

Ở khu vực gầm sân Morodok Techo, các dụng cụ chuẩn bị cho lễ khai mạc đã và đang được trang trí và để sẵn ở cửa sân.

Ban tổ chức đang cố gắng hoàn thiện đạo cụ cần thiết để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Dàn pháo hoa cũng được chuẩn bị cho một lễ khai mạc SEA Games 32 rực rỡ.

Hàng trăm chiếc lều dã chiến được dựng ở dưới gầm sân Morodok cho công nhân, lực lượng phục vụ chuẩn bị cho SEA Games 32.

Thậm chí, phải làm việc dưới thời tiết cực nóng ở Phnôm Pênh, nhiều công nhân phải truyền nước cho nhanh hồi phục sức khỏe, để tiếp tục chuẩn bị cho ngày khai màn SEA Games 32. SEA Games chính thức diễn ra ở Campuchia với lễ khai mạc tổ chức vào ngày 5/5 và bế mạc vào ngày 17/5.

