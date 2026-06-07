MMA Lion Championship 32: Bùi Trường Sinh thắng thuyết phục võ sĩ Philippines

Tối muộn 6/6, sự kiện MMA Lion Championship 32 (LC32) tại nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh, Hà Nội (nhà thi đấu Tây Hồ cũ).

Trận đấu tâm điểm của sự kiện là màn so tài giữa Bùi Trường Sinh và Eric Balacoa ở hạng 56kg nam.

Bùi Trường Sinh khởi đầu trận đấu rất tự tin và liên tục áp đảo.

Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được hơn 1 phút, Trường Sinh đã có pha ra đòn hiệu quả thẳng vào mạng sườn Eric Balacoa, qua đó giành chiến thắng bằng knock-out.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, 2 võ sĩ nước ngoài là Daniel William O’Rourke (Mỹ) và Sloan Pierre Samuel Venter (Nam Phi) cống hiến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng.

Daniel William O’Rourke hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng bằng đòn siết cổ ở hiệp 3.

Trong khi đó, trận đấu duy nhất dành cho nữ ở hạng cân 56kg của sự kiện đã diễn ra rất hấp dẫn.

Trần Lê Phi Khanh (đỏ) tỏ ra áp đảo nhưng ở đúng khoảnh khắc quyết định, Võ Nguyễn Ngọc Linh tận dụng sai lầm của đối thủ để thực hiện đòn bẻ tay trong thế khóa tam giác và giành chiến thắng theo kịch bản khó tin.

Tại hạng 60kg nam, võ sĩ trẻ Lê Nguyên Phúc đối đầu võ sĩ 40 tuổi Siyovush Gulmamadov.

Kinh nghiệm giúp Siyovush Gulmamadov kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Lê Nguyên Phúc dù cố gắng và đã có những thời điểm phản đòn tốt ở cuối hiệp 3 nhưng cuối cùng vẫn phải nhận trận thua sau những quyết định đồng thuận từ tổ trọng tài.

Sự kiện tiếp theo của MMA Lion Championship (LC33) sẽ diễn ra ngày 11/7 tại Hà Nội.