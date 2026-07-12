"Cô giáo" Lò Thị Phung tranh đai MMA, ngỡ ngàng trận "2 đấu 2" Việt Nam - Trung Quốc

LION Championship 33 khép lại tối 11/7 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với nhiều diễn biến hấp dẫn. Tâm điểm của sự kiện là thất bại của "cô giáo mầm non" Lò Thị Phung trong trận bảo vệ đai hạng 52 kg nữ, trong khi hai đại diện Việt Nam là Nguyễn Hữu Hân và Nguyễn Thành Thoan lần lượt đánh bại các võ sĩ Trung Quốc, tạo nên thế cân bằng 2-2 ở bốn màn đối đầu Việt Nam - Trung Quốc.

Lò Thị Phung (áo xanh) lại thua Quỳnh Hoa (áo đỏ)

Lò Thị Phung lỡ hẹn với chiếc đai, Quỳnh Hoa bảo vệ ngôi vương

Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất LC33 là màn so tài giữa Lò Thị Phung và nhà đương kim vô địch Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa.

Sau thời gian tập luyện cùng cựu vô địch Muay thế giới Lê Hoàng Đức, "cô giáo mầm non" cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở kỹ năng đánh đứng với nhiều pha ra đòn sắc bén. Tuy nhiên, hạn chế về thể lực và khả năng phân phối sức khiến cô gặp nhiều khó khăn trong ba hiệp đầu.

Ở phía đối diện, Quỳnh Hoa thi đấu đầy kinh nghiệm khi liên tục hóa giải các tình huống vật, đồng thời duy trì lối đánh chắc chắn và những pha tỉa đòn chính xác để tích lũy điểm số.

Dù Lò Thị Phung thi đấu khởi sắc hơn trong hai hiệp cuối, nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để lật ngược tình thế. Sau năm hiệp, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận, qua đó tiếp tục giữ đai vô địch hạng 52 kg nữ.

Trận 2 đấu 2 khép lại gây tiếc nuối

Lần đầu tiên trong lịch sử LION Championship, trận đấu đồng đội 2 đấu 2 được chọn làm màn khép lại sự kiện, nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả tại Cung thể thao Quần Ngựa.

Hai đội gồm Hà Thế Anh - Trần Việt Anh của Việt Nam và Bành Chính Văn - Thiên Tát La La liên tục tìm cách tạo ra lợi thế bằng những pha áp sát và đổi đòn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một màn hỗn chiến bùng nổ, cả bốn võ sĩ thi đấu khá thận trọng, khiến tốc độ trận đấu không được đẩy lên cao.

Hà Thế Anh - Trần Việt Anh của Việt Nam (trang phục đỏ) và Bành Chính Văn - Thiên Tát La La của Trung Quốc khép lại trận đấu với kết quả hoà

Trần Việt Anh có một số pha ra đòn đáng chú ý trong các tình huống đánh đứng, trong khi Thiên Tát La La cũng đáp trả bằng những đòn phản công chính xác. Ở chiều ngược lại, Hà Thế Anh không để lại nhiều dấu ấn và được đánh giá là thi đấu dưới phong độ, khiến đội Việt Nam không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên đối thủ.

Sau thời gian tranh tài, trọng tài quyết định xử hòa. Đây là kết quả khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối bởi trận đấu đặc biệt này được kỳ vọng sẽ mang đến màn đôi công mãn nhãn để khép lại một đêm thi đấu giàu cảm xúc.

Nóng loạt trận đấu giữa võ sĩ Việt Nam - Trung Quốc

Loạt trận giữa các võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc mang đến bầu không khí sôi động nhất sự kiện.

Ở trận đấu tâm điểm, Nguyễn Hữu Hân tiếp tục khẳng định vị thế một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất của MMA Việt Nam khi hạ Thẩm Long bằng TKO (knock-out kĩ thuật) ở hiệp hai.

Đại diện Việt Nam áp đảo bằng những cú chỏ, đá xoay người và các pha đánh đứng giàu tính sát thương. Sức ép liên tục khiến Thẩm Long không thể chống đỡ trước khi trọng tài buộc phải dừng trận đấu.

Trước đó, Nguyễn Thành Thoan cũng có màn trình diễn thuyết phục trước Sa Mã Dĩ Cách. Võ sĩ của Raptor MMA kiểm soát thế trận bằng những cú tay sau uy lực, liên tục ép đối thủ lùi sâu và giành chiến thắng tính điểm đồng thuận.

Ở chiều ngược lại, hai đại diện Trung Quốc cũng có những màn thể hiện ấn tượng. Cao Long Kiệt vượt qua Nguyễn Hoàng Thạch bằng tính điểm đồng thuận sau trận đấu áp đảo về thế trận, trong khi Thẩm Trung Hào đánh bại Nguyễn Văn Lâm nhờ khả năng vật và địa chiến vượt trội.

Kết quả này giúp các võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc chia đều chiến thắng với tỷ số 2-2 ở bốn cặp đấu trực tiếp tại LC33.

Ở hạng cân 65 kg, Danh Quốc khởi đầu đầy hứng khởi khi nhiều lần khiến Bạch Văn Nghĩa choáng váng bằng những tổ hợp đòn tay.

Tuy nhiên, võ sĩ của The Champ MMA nhanh chóng lấy lại thế trận với những đòn phản công sắc bén, tạo ra vết rách lớn trên vùng mắt đối thủ trước khi kiểm soát hoàn toàn trận đấu để giành chiến thắng tính điểm đồng thuận.