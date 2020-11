Medvedev muốn “đòi nợ" Nadal ở bán kết ATP Finals: Hãy mang Rafa tới đây

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 19:05 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt người Nga đang tự tin trước cuộc đụng độ Rafael Nadal ở bán kết ATP Finals.

Daniil Medvedev, hạt giống số 4 tại ATP Finals xuất sắc giành tấm vé vào bán kết giải đấu sau khi có 2 chiến thắng ấn tượng tại vòng bảng. Vượt qua cả hạt giống số 1, Novak Djokovic sau 2 set cùng tỷ số 6-3, tay vợt người Nga tự tin muốn hạ nốt Rafael Nadal ở trận bán kết.

Medvedev (trái) thua cả 3 lần đụng độ Nadal (phải) nhưng anh đang tự tin hạ được "Bò tót"

"Rafa là một trong những tay vợt giỏi nhất trong lịch sử thể thao. Tất nhiên tôi muốn giành chiến thắng trước Rafa, vì vậy hãy mang anh ấy tới đây. Tôi vẫn chưa thắng anh ấy. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, tôi sẽ rất vui khi đối mặt với anh ấy". Medvedev trả lời truyền thông sau khi giành quyền vào bán kết.

"Tôi luôn nói "Big Three" là những nhà vô địch vì thật hiếm khi có thể đánh bại họ. Ngay cả trong những ngày tồi tệ của họ, vẫn thật khó để giành chiến thắng, do đó tôi thực sự hạnh phúc về chiến thắng (trước Djokovic). Tôi đang cảm thấy tốt và tự tin hơn bao giờ hết", Medvedev nhận xét về "Big Three" và chia sẻ cảm xúc khi thắng tay vợt số 1 thế giới.

"Có mặt ở bán kết ATP Finals, giải đấu cuối cùng trong năm, là điều rất quan trọng. Tôi rất hạnh phúc và đang mong chờ cuộc đấu với Daniil Medvedev sắp tới. Tôi nghĩ bản thân đã chơi tốt trong phần lớn trận đấu này và giải đấu này. Có đôi lúc cú giao bóng không được như ý muốn nhưng nhìn chung, mọi thứ tôi làm ở ATP Finals tới lúc này là tích cực", Nadal cũng nóng lòng muốn gặp tay vợt Nga.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng ATP Finals 2020, tay vợt Nga sẽ đụng độ Diego Schwartzman (lúc 3h ngày 21/11 theo giờ Việt Nam). Medvedev chắc chắn giành ngôi đầu bảng Tokyo 1970 nên trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tay vợt Nga sẽ có màn "dạo chơi" với Schwartzman trước khi đụng độ Rafael Nadal (nhì bảng London 2020) tại bán kết.

