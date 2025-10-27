Lý Hoàng Nam vô địch vì đối thủ đến muộn, tranh cãi sự chuyên nghiệp trong pickleball

⚖️ Triệu "cầu lông" tham dự 3 giải đấu cùng lúc

Trong thể thao, sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở kỹ năng mà còn ở thái độ và sự tôn trọng đối với giải đấu, người đồng đội, đối thủ và khán giả.

Triệu "cầu lông" (áo cam) cùng Linh Giang nhận giải nhì, Lý Hoàng Nam - Xuân Đức giành giải nhất

Trường hợp của Triệu "cầu Lông" tại giải Djoy Cup 2025 đang trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ vì sự thiếu chuyên nghiệp khi anh cùng lúc đăng ký tham gia ba giải đấu tại Bắc Ninh, Hà Nội (giải VTV) và TP.HCM.

Việc chồng chéo lịch thi đấu dẫn đến việc Triệu bỏ trận tranh hạng 3-4 tại Hà Nội, khiến đồng đội mất cơ hội tranh giải, sau đó đến muộn gần 3 tiếng đồng hồ ở trận chung kết Djoy Cup, gây xáo trộn kế hoạch toàn bộ giải đấu, buộc ban tổ chức, trọng tài và khán giả phải chờ đợi trong bức xúc.

Câu chuyện này đang bị khán giả lên án như sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của giải đấu cũng như cộng đồng pickleball Việt Nam.​

💬 Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang lên tiếng

Trận chung kết đôi nam Pro Djoy Tour 2025 giữa cặp Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức và Triệu Cầu Lông - Trịnh Linh Giang diễn ra dưới những khó khăn lớn do sự chậm trễ và mâu thuẫn trong quyết định thi đấu.

Hoàng Nam lên tiếng sau khi cùng Xuân Đức giành chức vô địch

Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức đã đồng ý chờ đợi và cố gắng kéo dài thời gian để đối thủ từ Hà Nội bay vào TP.HCM có thể tham gia do chuyến bay bị chậm vì thời tiết xấu.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, họ quyết định không tiếp tục thi đấu vì Đức đã kiệt sức về thể lực và tâm lý. Do đó, ban tổ chức đã xử thua cặp Triệu - Linh Giang và trao chức vô địch cho Hoàng Nam - Xuân Đức.

Lý Hoàng Nam đã lên tiếng trên trang cá nhân xin lỗi người hâm mộ nhưng cũng nhấn mạnh yếu tố sức khỏe và tinh thần đồng đội là không thể bỏ qua. Trịnh Linh Giang cũng có những phản hồi ẩn ý trên mạng xã hội, gây thêm sự chú ý và tranh luận trong cộng đồng.​

Linh Giang đã lên một dòng status đầy ẩn ý: "TLG (Trịnh Linh Giang) - Triệu. Tập 1: "Chưa gì đã sợ rồi". Trong số bình luận có hình ảnh chụp màn hình của một người được cho là đại diện ban tổ chức lý giải: "Khi Hoàng Nam và Xuân Đức đồng ý đánh tiếp, mọi người đã rất vui (trước khi Triệu còn 5 phút nữa tới sân). Nhưng không hiểu vì sao, khi Anh Triệu vừa tới và thì phía Lý Hoàng Nam nói là không chơi nữa".

Phía Trịnh Linh Giang và người của ban tổ chức lên tiếng

Vấn đề chồng chéo lịch thi đấu, không có quản lý tập trung khiến các VĐV và ban tổ chức bị động, ảnh hưởng tới chất lượng giải và trải nghiệm của người xem. Do đó, cộng đồng và giới chuyên môn nhấn mạnh cần sớm thành lập một Liên đoàn Pickleball quốc gia để điều phối lịch thi đấu, tránh xung đột và bảo vệ quyền lợi vận động viên, người xem, giúp môn thể thao này phát triển chuyên nghiệp hơn tại Việt Nam.​