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Giải mã trận Bayern - Arsenal: 2 đội đáng lẽ ghi 7-8 bàn, Kane hóa người không phổi

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Harry Kane Bayern Munich

Kane tiếp tục chơi rất hay ngay cả khi không có những đồng đội giỏi nhất song hành trên hàng công, và Arsenal cũng không có một chuyên gia kiềm tỏa Kane như Saliba.

     

Bayern Munich – Arsenal không có sự chú ý rầm rộ như trận PSG – Barcelona nhưng vẫn mang tới cho khán giả một trận đấu thực sự đáng xem. Hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút với 4 bàn được ghi, nhưng số bàn thắng có thể đã là tận 7-8 bàn với số cơ hội tạo ra.

Giải mã trận Bayern - Arsenal: 2 đội đáng lẽ ghi 7-8 bàn, Kane hóa người không phổi - 1

Hai đội dứt điểm tổng cộng 27 lần, điều này càng ấn tượng khi đây là trận đấu mà mỗi bên đều có tổn thất nhân sự. Bayern vào trận không có Michael Olise do án treo giò, Joshua Kimmich đang chịu tang bố, trong khi Luis Diaz dự bị do mới khỏi chấn thương. Arsenal trong khi đó mới đá được 10 phút đã phải thay Bukayo Saka vì bị đau dù không va chạm ai.

4 bàn thắng được ghi đều để lại dấu ấn đậm nét về cách phối hợp của hai đội. Eze mở tỷ số cho Arsenalt từ quả chọc khe thần sầu của Odegaard, nhưng 10 phút sau Kane cũng đáp trả với cú chọc khe cho Davies gỡ hòa.

Kane sau đó ghi bàn từ quả penalty, xuất phát từ một tình huống Bayern đã xuống biên rất tốt và tạo ra hỗn độn trong vòng cấm Arsenal. Tuy nhiên tỷ số bị san bằng sau khi Arsenal tổ chức một pha phối hợp 3 người rất hay, Gyokeres làm tường cho Rice sút chéo góc hạ Neuer.

Kane gánh cả hàng công Bayern

Dù kiểm soát ít hơn (46% so với 54%) nhưng Bayern có độ nguy hiểm cao hơn từ các cơ hội họ tạo ra, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,51. Bayern trận này đã có tới 4 cơ hội ghi bàn mà cầu thủ của họ ở thế đối mặt thủ môn hoặc dứt điểm cận thành.

Kane kiến tạo cho Davies gỡ hòa 1-1

Kane kiến tạo cho Davies gỡ hòa 1-1

Kane hết sức nổi bật trong hệ thống tấn công của Bayern, ngay cả khi vắng 2 tiền đạo cánh chủ lực, anh vẫn chơi với 100% công lực. Bên cạnh quả chọc khe đưa Davies thoát xuống ghi bàn gỡ hòa, Kane cũng có một đường chuyền 1 chạm đưa Gnabry vào vị trí ghi bàn thuận lợi ở hiệp 1 nhưng Gnabry không thắng được Raya.

Bản đồ nhiệt của Kane trước Arsenal. Khu vực anh hoạt động nhiều nhất lại là quanh vòng tròn giữa sân

Bản đồ nhiệt của Kane trước Arsenal. Khu vực anh hoạt động nhiều nhất lại là quanh vòng tròn giữa sân

Công thức xây dựng hàng công của bất cứ đội nào có Kane thực sự đơn giản, đó là xoay quanh anh với những cầu thủ giàu tốc độ. HLV Vincent Kompany do đó đã đẩy Davies từ hậu vệ trái lên đá tiền đạo thay Diaz và Davies đã tận dụng được pha dọn cỗ của Kane, nhưng Saibari và Gnabry cũng có cơ hội của riêng họ do Kane mang lại mặc dù cả 2 cầu thủ này chơi khá mờ nhạt (và Gnabry đá sai sở trường).

Nỗi nhớ Saliba

Kèm Harry Kane không dễ dàng gì cho hàng phòng ngự Arsenal và họ đã làm tốt nhất có thể. Nhưng trận đấu này cũng cho thấy Arsenal thực sự cần William Saliba trong các trận đấu lớn, khi họ phải đương đầu với những cầu thủ như Kane.

Ezri Konsa đã chơi rất hay từ khi về Arsenal và trước Bayern anh đá cũng không quá tệ. Tuy nhiên có một sự khác biệt trình độ rõ rệt giữa Konsa và Saliba, trung vệ người Pháp có thể không cứng rắn như Konsa nhưng anh nhanh nhẹn và đọc tình huống tốt hơn nhiều, trong khi Konsa tỏ ra khá chậm. Saliba là kiểu cầu thủ có thể đánh hơi nguy hiểm rất nhanh để dập ngay từ trứng nước.

Kane không nhanh, nhưng Konsa vẫn khá chậm và hay phạm lỗi khi đấu tay đôi với Kane

Kane không nhanh, nhưng Konsa vẫn khá chậm và hay phạm lỗi khi đấu tay đôi với Kane

Mùa trước Bayern gặp Arsenal và trận đấu đó Saliba đã phong tỏa Kane hiệu quả bởi Saliba theo sát Kane liên tục mà ít phải phạm lỗi. Trận đó Olise có mặt trên sân nhưng Olise chơi rất tệ, Lewis-Skelly vừa nhanh vừa khỏe nên đeo bám Olise gắt gao và Olise cũng không phối hợp được với Kane nhiều do Saliba không ngừng bám sát Kane.

Lần cuối Kane ghi được một bàn thắng vào lưới Arsenal mà không phải penalty đã là từ tận 4 năm trước (2022). Lần đó Arsenal còn đá với cặp trung vệ Gabriel – Rob Holding, nhưng từ khi Saliba đá chính tại Arsenal, Kane đã không còn dễ dàng tung hoành được nữa.

Kane sắp ngang bằng kỷ lục Cúp C1 của Ronaldo, hơn 1 tháng trận nào cũng bùng nổ
Kane sắp ngang bằng kỷ lục Cúp C1 của Ronaldo, hơn 1 tháng trận nào cũng bùng nổ

Kane đang có phong độ hủy diệt từ giữa tháng 9 và anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 của Ronaldo thêm 1 trận nữa.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 06:50 AM (GMT+7)
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