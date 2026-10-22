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Kane sắp ngang bằng kỷ lục Cúp C1 của Ronaldo, hơn 1 tháng trận nào cũng bùng nổ

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Arsenal Bayern Munich

Kane đang có phong độ hủy diệt từ giữa tháng 9 và anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 của Ronaldo thêm 1 trận nữa.

  

Bayern Munich và Arsenal đã tạo ra một trận đấu hết sức đáng xem dù không được chú ý bằng cặp đấu PSG – Barcelona diễn ra trước đó 1 ngày. Mỗi đội đều đã vượt lên dẫn bàn trước nhưng rốt cuộc bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

Kane ghi bàn từ chấm 11m, quả penalty do anh kiếm được với cú sút trúng tay Jurrien Timber

Kane ghi bàn từ chấm 11m, quả penalty do anh kiếm được với cú sút trúng tay Jurrien Timber

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bayern Munich lên tới 2,51 tức họ đã có thể ghi tới 3 bàn (hoặc thậm chí 4 bàn) với số cơ hội họ có. Đó là nhờ phong độ cao của Harry Kane, người tiếp tục gồng gánh hàng công Bayern trong một trận đấu mà Michael Olise bị treo giò, Luis Diaz mới trở lại sau chấn thương nên đá dự bị, và Joshua Kimmich ở hàng tiền vệ vắng mặt vì bố qua đời.

Kane đã tạo ra cú chọc khe đưa Alphonso Davies thoát xuống gỡ hòa 1-1 cho Bayern ở hiệp 1. Sang hiệp 2 chính anh sút bóng trúng tay Jurrien Timber và từ quả penalty Kane đã đưa Bayern dẫn 2-1.

Kane sắp ngang bằng kỷ lục Cúp C1 của Ronaldo, hơn 1 tháng trận nào cũng bùng nổ - 2

Đáng sợ làm sao, Kane đang có chuỗi 11 trận liên tiếp tham gia vào ít nhất 1 bàn thắng cho đội nhà (ghi bàn/kiến tạo), ở cả cấp CLB và ĐTQG. Trong 11 trận đó Kane đã ghi 14 bàn & 8 kiến tạo cho Bayern & ĐT Anh, trận duy nhất Kane không ghi bàn thì anh vẫn kiến tạo 2 bàn trước Augsburg (Bayern hòa 2-2).

Giải đấu Ngày Kết quả Đóng góp của Kane
Champions League 11/9 Bayern 5-0 Bodo/Glimt 1 bàn - 1 kiến tạo
Bundesliga 13/9 Elversberg 1-2 Bayern 1 bàn - 1 kiến tạo
Bundesliga 19/9 Bayern 7-0 Union Berlin 2 bàn
Nations League 27/9 Anh 2-3 Tây Ban Nha 1 bàn
Nations League 30/9 CH Czech 0-2 Anh 1 bàn
Nations League 3/10 Croatia 0-7 Anh 2 bàn - 1 kiến tạo
Nations League 7/10 Anh 3-0 CH Czech 2 bàn
Bundesliga 10/10 Augsburg 2-2 Bayern 2 kiến tạo
Champions League 14/10 Viking 3-3 Bayern 2 bàn
Bundesliga 17/10 Bayern 6-1 Leipzig 1 bàn - 2 kiến tạo
Champions League 22/10 Bayern 2-2 Arsenal 1 bàn - 1 kiến tạo

Nói đến số 11, Kane lúc này đã có 10 trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League cho Bayern Munich và anh chỉ còn thiếu 1 trận nữa để ngang bằng kỷ lục 11 trận liên tiếp lập công của Cristiano Ronaldo. Thách thức cho Kane sẽ là ghi bàn tại Metropolitano của Atletico Madrid ở lượt tiếp theo.

Bayern Munich của Kane hiện đang là đội duy nhất ở các giải top 5 châu Âu chưa thua trận nào, tính ở mọi đấu trường. Barcelona đã thua PSG ở Cúp C1, PSG đã thua Monaco ở Ligue 1 và các đội khác đang bất bại ở Cúp C1 cũng đều đã thua ở đấu trường trong nước.

Video bóng đá Bayern Munich - Arsenal: Đôi công ngang ngửa (Cúp C1)
Video bóng đá Bayern Munich - Arsenal: Đôi công ngang ngửa (Cúp C1)

(Cúp C1) Trận tái đấu giữa hai đội đã chứng kiến một màn đôi công ngang ngửa từ đầu đến cuối.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 05:03 AM (GMT+7)
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