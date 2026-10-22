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Người cũ Ashley Young cảnh báo MU, thuê Conte là thảm họa (Clip tin nóng)

Sự kiện: Clip tin nóng bóng đá 24h Manchester United Real Madrid

Ashley Young khuyên Manchester United không nên bổ nhiệm Antonio Conte thay Michael Carrick, cảnh báo phong cách huấn luyện khắc nghiệt của chiến lược gia người Itali có thể khiến đội chủ sân Old Trafford rơi vào thảm họa.

  

Tương lai của huấn luyện viên Michael Carrick xem như đã được định đoạt sau khi Man United thua thảm Como 1-4 ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League. Trong bối cảnh đó, Antonio Conte nổi lên như một ứng viên thay thế. Theo truyền thông Anh, người đại diện của huấn luyện viên người Italia đã liên hệ với Man United để bày tỏ sự sẵn sàng tiếp quản đội bóng.

HLV Conte (bên trái) đang chờ thay Carrick tại MU

HLV Conte (bên trái) đang chờ thay Carrick tại MU

Tuy nhiên, Ashley Young, người từng làm việc dưới quyền Conte tại Inter Milan, cho rằng đây là lựa chọn không phù hợp. “Ông ấy khá giống Diego Simeone ngoài đường biên, liên tục chỉ đạo. Những cuộc họp cũng rất dài. Nếu thua trận, chúng tôi có thể phải họp từ ba đến bốn giờ”, Young tiết lộ trên The Overlap.

Cựu hậu vệ MU cho rằng Conte thường tạo áp lực lớn lên cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo. Cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” cảnh báo: “Nếu các cầu thủ không chịu chạy mà Antonio Conte đến dẫn dắt, đó sẽ là thảm họa”.

Trong thời gian làm việc cùng Conte, Young ra sân 59 trận, ghi năm bàn và có chín kiến tạo. Nhà cầm quân người Italia cũng giúp Inter Milan giành chức vô địch Serie A trước khi Young trở lại Aston Villa.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 04:50 AM (GMT+7)
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