Lực sĩ 130kg biến “Quái vật Hàn Quốc” thành người thường

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 13:20 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin lực sĩ) Lực sĩ người Trung Quốc có cơ bắp còn to hơn đối thủ được gọi là "Quái vật thể hình" Hàn Quốc.

Hwang Chul Soon, lực sĩ từng được mệnh danh là "Quái vật thể hình" có cơ bắp lớn nhất Hàn Quốc và châu Á trong quá khứ với chiều cao 1m78 và nặng 100kg. Chul Soon (hiện 62 tuổi) từng được giới chuyên gia nhận định là có cơ thể hơn người, sở hữu thể hình "cổ điển", vai rộng, cơ lưng đẹp, đặc biệt là cơ bụng 8 múi.

Chul Soon từng vô địch thể hình Hàn Quốc năm 2010, vô địch thế giới 2012, năm 2014 anh cũng vô địch giải Musclemania Universe.

Cơ thể Chen Hui biến đổi ở các độ tuổi 15, 20, 31

Chul Soon từng là một trong những lực sĩ to lớn nhất thế giới, tuy nhiên danh hiệu đó không còn khi Lu Chen Hui, lực sĩ 31 tuổi người Trung Quốc xuất hiện. Chen Hui, có chiều cao 1m87 và nặng hơn 130kg, đây là lý do mà lực sĩ Trung Quốc sở hữu khối cơ bắp ấn tượng hơn "đàn anh" người Hàn Quốc.

Cũng giống như "Quái vật thể hình" Chul Soon, Chen Hui đã nhiều lần giành chức vô địch thể hình quốc gia Trung Quốc, bên cạnh đó anh cũng lên ngôi ở giải châu Á, hiện tại đang tới việc chinh phục các sự kiện quốc tế. Nếu giành được một danh hiệu Mr Olympia, chắc chắn lực sĩ Trung Quốc sẽ vượt qua tầm ảnh hưởng mà Chul Soon gây dựng trong hàng thập kỷ.

Chul Soon (trái) và Chen Hui (phải) khi họ 24 tuổi

Chul Soon (trái) luôn nhẹ hơn Chen Hui (phải) khoảng 30kg

Chen Hui (phải) đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp

