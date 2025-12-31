Lịch thi đấu tennis 2026 các giải đơn nữ WTA mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch đấu chi tiết các sự kiện đơn nữ tennis sẽ diễn ra trong năm 2026. Cuộc đua hứa hẹn vô cùng hấp dẫn giữa bộ ba Sabalenka - Swiatek - Gauff cùng các tay vợt hàng đầu khác.
|
Thời gian
|
Hệ thống
|
Giải đấu
|
Địa điểm
|
Mặt sân
|
Tháng 1/2026
|
2–11/1
|
|
United Cup
|
Perth & Sydney (Úc)
|
Sân cứng
|
5–11/1
|
|
Brisbane International
|
Brisbane (Úc)
|
Sân cứng
|
12–17/1
|
|
ASB Classic
|
Auckland (New Zealand)
|
Sân cứng
|
12–17/1
|
|
Adelaide International
|
Adelaide (Úc)
|
Sân cứng
|
18/1–1/2
|
|
Australian Open
|
Melbourne (Úc)
|
Sân cứng
|
Tháng 2/2026
|
1–7/2
|
|
Abu Dhabi Open
|
Abu Dhabi (UAE)
|
Sân cứng
|
1–7/2
|
|
Ostrava Open
|
Ostrava (CH Séc)
|
Sân cứng
|
8–14/2
|
|
Transylvania Open
|
Cluj-Napoca (Romania)
|
Sân cứng
|
15–21/2
|
|
Qatar Open
|
Doha (Qatar)
|
Sân cứng
|
23/2–1/3
|
|
Dubai Championships
|
Dubai (UAE)
|
Sân cứng
|
Tháng 3/2026
|
4–15/3
|
|
Indian Wells Open
|
Indian Wells (Mỹ)
|
Sân cứng
|
17–29/3
|
|
Miami Open
|
Miami (Mỹ)
|
Sân cứng
|
Tháng 4-5/2026
|
30/3–5/4
|
|
Charleston Open
|
Charleston (Mỹ)
|
Sân đất nện
|
21/4–3/5
|
|
Madrid Open
|
Madrid (Tây Ban Nha)
|
Sân đất nện
|
5–17/5
|
|
Rome Open
|
Rome (Ý)
|
Sân đất nện
|
24/5–7/6
|
|
Roland Garros
|
Paris (Pháp)
|
Sân đất nện
|
Tháng 6-7//2026
|
8–14/6
|
|
Queen’s Club Championships
|
London (Anh)
|
Sân cỏ
|
21–27/6
|
|
Berlin Tennis Open
|
Berlin (Đức)
|
Sân cỏ
|
29/6–12/7
|
|
Wimbledon
|
London (Anh)
|
Sân cỏ
|
Tháng 8/9/2026
|
2–13/8
|
|
Canadian Open
|
Toronto (Canada)
|
Sân cứng
|
13–24/8
|
|
Cincinnati Open
|
Cincinnati (Mỹ)
|
Sân cứng
|
30/8–13/9
|
|
US Open
|
New York (Mỹ)
|
Sân cứng
|
Tháng 10/2026
|
12–18/10
|
|
Wuhan Open
|
Vũ Hán (Trung Quốc)
|
Sân cứng
|
19–25/10
|
|
Ningbo Open
|
Ninh Ba (Trung Quốc)
|
Sân cứng
|
26/10–1/11
|
|
Pan Pacific Open
|
Tokyo (Nhật Bản)
|
Sân cứng
|
Tháng 11/2026
|
7–14/11
|
WTA Finals
|
WTA Finals 2026
|
Riyadh (Ả Rập Xê Út)
|
Sân cứng
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu, kênh trực tiếp các giải tennis trên toàn thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/12/2025 22:51 PM (GMT+7)