Lịch thi đấu tennis 2026 các giải đơn nữ WTA mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch đấu chi tiết các sự kiện đơn nữ tennis sẽ diễn ra trong năm 2026. Cuộc đua hứa hẹn vô cùng hấp dẫn giữa bộ ba Sabalenka - Swiatek - Gauff cùng các tay vợt hàng đầu khác.

  

Thời gian

Hệ thống

Giải đấu

Địa điểm

Mặt sân

Tháng 1/2026

2–11/1

United Cup

Perth & Sydney (Úc)

Sân cứng

5–11/1

Brisbane International

Brisbane (Úc)

Sân cứng

12–17/1

ASB Classic

Auckland (New Zealand)

Sân cứng

12–17/1

Adelaide International

Adelaide (Úc)

Sân cứng

18/1–1/2

Australian Open

Melbourne (Úc)

Sân cứng

Tháng 2/2026

1–7/2

Abu Dhabi Open

Abu Dhabi (UAE)

Sân cứng

1–7/2

Ostrava Open

Ostrava (CH Séc)

Sân cứng

8–14/2

Transylvania Open

Cluj-Napoca (Romania)

Sân cứng

15–21/2

Qatar Open

Doha (Qatar)

Sân cứng

23/2–1/3

Dubai Championships

Dubai (UAE)

Sân cứng

Tháng 3/2026

4–15/3

Indian Wells Open

Indian Wells (Mỹ)

Sân cứng

17–29/3

Miami Open

Miami (Mỹ)

Sân cứng

Tháng 4-5/2026

30/3–5/4

Charleston Open

Charleston (Mỹ)

Sân đất nện

21/4–3/5

Madrid Open

Madrid (Tây Ban Nha)

Sân đất nện

5–17/5

Rome Open

Rome (Ý)

Sân đất nện

24/5–7/6

Roland Garros

Paris (Pháp)

Sân đất nện

Tháng 6-7//2026

8–14/6

Queen’s Club Championships

London (Anh)

Sân cỏ

21–27/6

Berlin Tennis Open

Berlin (Đức)

Sân cỏ

29/6–12/7

Wimbledon

London (Anh)

Sân cỏ

Tháng 8/9/2026

2–13/8

Canadian Open

Toronto (Canada)

Sân cứng

13–24/8

Cincinnati Open

Cincinnati (Mỹ)

Sân cứng

30/8–13/9

US Open

New York (Mỹ)

Sân cứng

Tháng 10/2026

12–18/10

Wuhan Open

Vũ Hán (Trung Quốc)

Sân cứng

19–25/10

Ningbo Open

Ninh Ba (Trung Quốc)

Sân cứng

26/10–1/11

Pan Pacific Open

Tokyo (Nhật Bản)

Sân cứng

Tháng 11/2026

7–14/11

WTA Finals

WTA Finals 2026

Riyadh (Ả Rập Xê Út)

Sân cứng

