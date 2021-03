Khai mạc mùa giải F1, đua phân hạng Bahrain GP: Verstappen đoạt pole, tín hiệu so tài kịch tính

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 13:43 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Giải thể thao tốc độ Formula 1 mùa giải 2021 đã chính thức trở lại với người hâm mộ, bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Không vì vậy mà nhịp độ của Formula 1 mất đi tính hấp dẫn vốn có của nó. Sự thay đổi về nhân sự, tay đua, phát triển xe v.v… vẫn diễn ra rất quyết liệt ngay từ thời điểm kết thúc mùa giải trước.

Ngày đua phân hạng mở màn mùa giải Bahrain GP 2021 là một minh chứng rõ ràng nhất. Bảng xếp hạng thành tích tay đua trực tuyến thay đổi chớp nhoáng liên tục cho đến giây cuối cùng với việc đoạt pole không thể ấn tượng hơn của tay đua Verstappen của đội đua Red Bull Racing.

Trở lại với những diễn biến chính của ngày đua phân hạng, sau khi toàn bộ ánh đèn của đường đua Bahrain Internationnal được bật lên cũng là lúc sự kiện đua phân hạng tại đây được bắt đầu. Bộ lốp chỉ định cho chặng đua này gồm các loại Hard C2, Medium C3, Soft C4.

Đã có những nghi ngờ về kết quả thử nghiệm xe hồi giữa tháng lẫn chạy tập luyện ngày thứ 5. Và toàn bộ sự nghi ngờ đó đã bị đánh tan bởi Verstappen, có một ngày thi đấu cực kỳ phong độ, nhanh nhất mọi phân khúc đường đua và đoạt pole đầu tiên của mùa giải với thành tích nhanh nhất 01 vòng chạy là 1 phút 28 giây 997 ‰.

Ở lần chạy đầu tiên tất cả tay đua đều sử dụng bộ lốp Soft C4 để cùng chung mục đích chắc suất đi tiếp vào vòng phân hạng tiếp theo Q2. Cũng chính vì vậy mà cuộc chơi đã nóng lên ngay từ những giây phút đầu tiên. Xong lượt chạy đầu tiên Verstappen tạm dẫn đầu với thành tích 1 phút 30 giây 499 ‰, Yuki Tsunoda tân binh trẻ người Nhật của đội đua AlphaTauri bất ngờ vượt qua cả thành tích của nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton để bám sát Verstappen.

Người đồng đội Gasly cũng không kém cạnh khi tạm vươn lên vị trí thứ 4. Trong khi đó á quân mùa giải trước Bottas chỉ chốt chặn được tốp 6, tạm xếp ngay trên bộ đôi tay đua Ferrari. Nhà cựu vô địch Alonso tạm chốt chặn tốp 10 sau khi trở lại với đội đua Alpine (tiền thân là đội đua Renault F1).

Trong khi đó sau khi chuyển sang thi đấu cho đội đua Aston Martin (tên gọi mới của đội đua Racing Point) tay đua Vettel vẫn chưa tìm được ánh hào quang năm nào, kết thúc lần chạy đầu tiên vẫn tạm ở nhóm bị loại không được đi tiếp vào vòng phân hạng Q2.

Lần chạy tiếp theo và cũng là lần chạy cuối cùng phân định người nhanh nhất phân hạng Q1. Có 03 tay đua không tiếp tục chạy gồm Verstappen, Yuki Tsunoda, Gasly tuy nhiên kết quả vẫn không khác nhiều so với lần chạy đầu tiên. Mặc dù không chạy tiếp nhưng Verstappen vẫn trở thành người nhanh nhất phân hạng Q1 do không có tay đua nào vượt qua được thành tích.

05 tay đua có thành tích thấp nhất Q1 bị loại không được tham gia các vòng phân hạng Q2, Q3 và xếp thứ tự từ 16 đến 20 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Esteban Ocon (đội đua Alpine), Nicholas Latifi (đội đua Williams), Sebastian Vettel (đội đua Aston Martin), Mick Schumacher (đội đua Haas), Nikita Mazepin (đội đua Haas).

Kết quả phân hạng Q1 (15 tay đua được tiếp tục vào lần phân hạng Q2):

Bước vào vòng phân hạng Q2, ở lần chạy đầu tiên chiến thuật sử dụng lốp chia thành hai hướng riêng biệt. Trong khi những tay đua sở hữu chiếc xe đua được xem là mạnh hơn sử dụng bộ lốp Medium C3 thì các tay đua nhóm dưới tiếp tục dùng bộ lốp Soft C4 để tiếp tục cạnh tranh suất tiếp theo vào phân hạng Q3.

Bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes lăn bánh đầu tiên và nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton tạm dẫn đầu với thành tích 1 phút 28 giây 997 ‰. Verstappen chậm hơn +0,233 giây, Bottas chậm hơn + 0,474 giây, Norris chậm hơn 0,679 giây, Sainz chậm hơn 0,776 giây (dùng lốp Soft C4), Alonso chậm hơn +0,846 giây (dùng lốp Soft C4), Leclerc chậm hơn +0,967 giây (dùng lốp Soft C4).

Ở một diễn biến khác sau khi hoàn thành vòng chạy tính thời gian đầu tiên thì Perez của đội đua Red Bull Racing và Ricciardo của đội đua McLaren bị phạt thành tích do dính lỗi Track Limit (toàn bộ chiếc xe nằm ngoài ranh giới đường đua).

Carlos Sainz nhanh nhất vòng phân hạng Q2

Tại lần chạy tiếp theo và cũng là lần chạy uối cùng của vòng phân hạng này, bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes bất ngờ tạo dấu ấn đột biến khi Carlos Sains (tân binh 2021 của Ferrari) leo lên chiếm lĩnh vị trí cao nhất bảng xếp hạng thành tích nhanh nhất 01 vòng chạy (1 phút 30 giây 009 ‰). Người đồng đội Leclerc cũng chỉ chậm hơn không đầy cái chớp mắt +0,001 giây. Nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton chậm hơn +0,076 giây xếpt hứ 3.

Tay đua Lando Norris của đội đua McLaren cũng bất ngờ bật lên chiếm vị trí thứ 4 của vòng phân hạng này khi chậm hơn người đứng đầu +0,09 giây. Bottas tiếp tục có 1 lượt chạy không như mong muốn khi chậm hơn +0,177 giây. Càng bất ngờ hơn, Verstappen sau khi nhanh nhất vòng phân hạng trước nhưng lại chốt chặn vị trí thứ 7 vòng phân hạng này và chậm hơn người đứng đầu +0,309 giây. Điều đáng chú ý ngay từ đầu mùa giải này là trong 10 tay đua nhanh nhất vòng phân hạng thì kết quả phân định rất sát sao nhau.

Kết thúc vòng đua phân hạng Q2, tay đua Carlos Sainz là tay đua nhanh nhất, 05 tay đua có thành tích thấp nhất Q2 bị loại không được tham gia vòng phân hạng Q3 và xếp thứ tự từ 11 đến 15 sau vạch xuất phát ở ngày đua chính thức gồm: Sergio Perez (đội đua Red Bull Racing), Antonio Giovinazzi (đội đua Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (đội đua AlphaTauri), Kimi Raikkonen (đội đua Alfa Romeo), George Russell (đội đua Williams).

Kết quả phân hạng Q2

Toàn bộ 10 tay đua đều sử dụng bộ lốp C4 ngay từ lần chạy đầu tiên. Chỉ có 12 phút để cạnh tranh thành tích nhanh nhất một vòng chạy để chiếm vị trí xuất phát cao nhất có thể trong ngày đua chính thức. Nhưng cả 10 tay đua đều chỉ thực hiện được 2 lần set-time bởi thời tiết đã tiếp tục giảm thêm 2 độ C so với thời điểm xuất phát vòng phân hạng Q1 và cần phải có thời gian để làm nóng lốp ngay từ trong pit-stop.

Ở lượt chạy đầu, Verstappen đạt thành tích 1 phút 29 giây 526 ‰ và tạm nhanh nhất lượt chạy này. Hamilton chậm hơn đến + 0,488 giây, trong khi đó Gasly của đội đua AlphaTauri bất ngờ tạm vươn lên vị trí thứ 3 khi thành tích bằng đúng Hamilton.

Tay đua Bottas tiếp tục nằm phía sau khi chậm hơn đến +0,69 giây so với thành tích của người đứng đầu. Nhiệt độ đường đua giảm nhanh đến 2 độ C đã cho thấy các tay đua bị ảnh hưởng lớn đến thành tích như thế nào. Từ vị trí thứ 5 đến vị trí thứ 10 đều chậm hơn người đang tạm dẫn đầu > 1 giây.

Lượt chạy lần 2 cũng chính là lượt chạy cuối cùng của vòng phân hạng Q3, cũng chính là lượt chạy cuối cùng của ngày đua phân hạng và xác định tay đua đoạt pole.

Verstappen xuất sắc nhanh nhất vòng phân hạng Q3, đoạt Pole Bahrain GP 2021

Mặc dù toàn bộ tay đua đều có cải thiện thành tích nhưng Verstappen mới là tay đua tiếp tục nhanh nhất cả S1, S2, S3 (ba phân đoạn đường đua), tự cải thiện đến -0,529 giây, vượt qua nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton để đoạt pole chặng đua mở màn mùa giải Bahrain GP 2021.

Bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes tự cải thiện thành tích của chính mình còn khủng hơn nhưng đã không thể đánh chiếm vị hai vị trí quen thuộc của năm ngoái. Tại vòng chạy cuối Hamilton tự cải thiện đến -0,629 giây và Bottas tự cải thiện đến -0,630 giây nhưng trước một Verstappen phong độ vượt ngoài giới hạn đành thúc thủ tại ví trí xuất phát thứ nhì và thứ ba trên vạch xuất phát ngày đua chính thức.

Leclerc chứng minh được giá trị tay đua số 1 của mình cho đội đua Ferrari thấy rằng vị trí thứ 4 (chậm hơn 0,681) trên bảng xếp hạng Q3 không phải là do may mắn mà do phần bên trên quá mạnh. Trong khi đó tay đua Pierre Gasly của đội đua AlphaTauri tiếp tục tạo ra bất ngờ lớn nhất khi tìm được cho mình vị trí xuất phát thứ 5 trong ngày đua chính thức.

Ở một trường hợp khác, nhà cựu vô địch Alonso sau khi trở lại với Formula 1 cùng đội đua Alpine đã ngay lập tức có được vị trí xuất phát trong 10 tay đua đầu tiên cũng là một dấu ấn không chê vào đâu được khi anh ấy điều khiển một chiếc xe được xem là chưa có nhiều tính cạnh tranh.

Kết quả vòng đua phân hạng Q3

Ngay từ thời điểm thử xe giữa tháng 3/2021 đội đua Red Bull Racing và Ferrari đã cho người hâm mộ thấy rằng sự cải tiến của họ là đáng gờm. Mercedes cũng không ngồi yên nhưng mọi thứ đã đạt đến tới hạn hay chỉ là một màn dạo đầu thiếu may mắn ?

Ở phía sau, ngoại trừ Haas vẫn cho thấy đang còn trục trặc thì bất kể đội đua nào cũng có thể áp sát và tiến vào zone 10 vị trí xuất phát cao nhất. Đây cũng chính là một tín hiệu rất rõ ràng phấn khích đối với người hâm mộ môn thể thao tốc độ. Chắc chắn mùa giải 2021 các đội “chiếu trên” sẽ gặp nhiều chông gai do sự cạnh tranh đến từ các đội còn lại sẽ tiệm cận hơn, gay gắt hơn và kịch tính hơn ngay từ chặng đua này cho đến chặng đua kết thúc mùa giải.

Ngày đua chính thức (Race) của chặng đua này sẽ diễn ra từ 22 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2021 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể đón xem trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

