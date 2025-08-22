Khai mạc bóng chuyền nữ vô địch thế giới: Thái Lan nguy cơ bị ĐT Việt Nam vượt trên BXH

Giải bóng chuyền vô địch thế giới nữ 2025 đã chính thức bắt đầu với lượt trận đầu tiên diễn ra hôm nay, 22/08/2025, tại Thái Lan. Đây là giải đấu có quy mô mở rộng với 32 đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài ở 8 bảng đấu, thi đấu tại 4 thành phố gồm Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket và Chiang Mai.

Tuyển Thái Lan sẽ mất vị trí số 21 thế giới vào tay đội Việt Nam nếu để thua Ai Cập tối 22/8

Thái Lan đấu Ai Cập: Khoảng 20h30, 22/8 (lượt trận 1, bảng A)

Trong đó, trận đấu giữa Thái Lan gặp Ai Cập ở bảng A sẽ diễn ra lúc 20h30, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ trên sân nhà. Thái Lan với vị thế chủ nhà được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt, trong khi Ai Cập cũng là đối thủ không dễ chơi.

Đại diện châu Phi hiện xếp hạng 54 thế giới, vì vậy nếu để thua đội bóng này, Thái Lan sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Cụ thể, chỉ cần thất bại 2-3, họ sẽ mất 13,12 điểm, rớt xuống còn 147,3, thấp hơn điểm số hiện tại của Việt Nam. Nếu thua 0-3, mức trừ còn nặng hơn, lên đến 19,37 điểm. Ngược lại, nếu thắng, Thái Lan chỉ được cộng tối đa 5,63 điểm, tức không đủ để gia tăng cách biệt đáng kể với tuyển Việt Nam, đang xếp 22 thế giới.

Ý - Slovakia: Khoảng 20h30, 22/8 (lượt trận 1, bảng B)

Trận Ý - Slovakia dự kiến diễn chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của Ý, đội bóng nữ số 1 thế giới. Ý là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu với đội hình mạnh, sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp như Paola Egonu, Anna Danesi và Alessia Orro. Họ đang là đương kim vô địch Olympic và vô địch Liên đoàn Quốc tế VNL, và mục tiêu của Ý là tiếp tục thống trị thế giới bằng cách giành ngôi vô địch giải đấu này.

Paola Egonu là siêu sao của tuyển Ý

Ngược lại, Slovakia lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Championship, được đánh giá là đội cửa dưới so với đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng Đông Âu đã thể hiện sự tiến bộ qua các giải châu Âu gần đây và có thể tạo nên bất ngờ nhờ những trụ cột như Barbora Kosekova và Karin Sunderlikova. Dù vậy, trước sức mạnh và kinh nghiệm vượt trội của Ý, nhiều khả năng Slovakia sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành điểm.

Tổng quan, trận Ý - Slovakia hứa hẹn sẽ là màn trình diễn cởi mở và đặc sắc của Ý với khả năng kiểm soát trận đấu áp đảo, trong khi Slovakia sẽ phải nỗ lực tối đa để hạn chế sức mạnh đối thủ và tìm kiếm cơ hội gây sốc.

Brazil - Hy Lạp: Khoảng 19h30, 22/8 (lượt trận 1, bảng C)

Brazil, số 2 thế giới với sự dẫn dắt của HLV lão luyện Jose Guimaraes cùng dàn tuyển thủ đồng đều và giàu kinh nghiệm như đội trưởng Gabi Guimaraes, Macris Carneiro, và Rosamaria Montibeller, được đánh giá rất cao ở khả năng kiểm soát trận đấu và sức mạnh tấn công đa dạng. Brazil đang hướng tới mục tiêu tiến sâu và tranh chấp tấm huy chương tại giải năm nay.

Đội trưởng Brazil, Guimaraes đang có phong độ cao

Đối thủ Hy Lạp, xếp hạng 30 thế giới, sẽ gặp khó khăn khi vừa mất trụ cột Anthi Vasilantonaki do chấn thương nặng ngay trước giải. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết tâm và các nhân tố như Lamprini Konstantinidou và Martha Anthouli, Hy Lạp hy vọng sẽ tạo nên sự bất ngờ và gây khó dễ cho nhà cựu Á quân thế giới.

Tổng thể, Brazil được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhưng Hy Lạp sẽ chơi hết mình để gây khó khăn trong trận đấu đầu tiên quan trọng này.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền thế giới ngày 22/8