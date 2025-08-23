Cạm bẫy cho U-23 Việt Nam ở giải châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Cạm bẫy cho U-23 Việt Nam ở giải châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, bảng C vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh với sự vượt trội của chủ nhà U-23 Việt Nam nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khi các đối thủ chưa lộ diện một cách rõ ràng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách chủ nhà đang chuẩn bị ráo riết, tham gia các giải đấu quốc tế như CFA Team China và vòng chung kết U-23 Đông Nam Á để rèn quân. Trái ngược hoàn toàn, ba đối thủ cùng bảng là Bangladesh, Singapore và Yemen lại gần như im hơi lặng tiếng trong quá trình chuẩn bị, khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt ra nhiều dấu hỏi.

Trong số ba cái tên này, U-23 Bangladesh cho thấy sự nghiêm túc rõ ràng nhất. Dù chưa từng một lần vượt qua vòng loại U-23 châu Á, đội bóng Nam Á này đang có những động thái tích cực nhằm tích lũy kinh nghiệm. Trong hai ngày 18 và 22-8, họ thi đấu giao hữu với U-23 Bahrain, trước đó cũng có trận thử sức với Bangladesh vào đầu tháng 7. Kết quả các trận đấu không khả quan, khi Bangladesh không giành nổi chiến thắng nào, nhưng ít nhất điều đó chứng minh sự khát khao và quyết tâm của thầy trò HLV Saiful Bari Titu.

Lực lượng mà ông Titu mang theo đến vòng loại lần này có nét đặc biệt với phần lớn đều là cầu thủ rất trẻ, ở độ tuổi 18 đến 20. Ngoại trừ hậu vệ giàu kinh nghiệm hơn là Sabbir Hossen, đa số các trụ cột mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Đội phó Shakil Ahad Topu thậm chí mới 19 tuổi. Rõ ràng Bangladesh không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà hướng đến mục tiêu dài hơi, tích lũy trải nghiệm cho thế hệ kế cận.

Các đối thủ của U-23 Việt Nam không mạnh nhưng rất "bí ẩn" khi không có nhiều thông tin lộ ra ngoài. Ảnh: CCT

Các đối thủ của U-23 Việt Nam không mạnh nhưng rất "bí ẩn" khi không có nhiều thông tin lộ ra ngoài. Ảnh: CCT

Nếu Bangladesh ít nhiều có sự chuẩn bị, thì U-23 Singapore lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự “mất tích” trên bản đồ bóng đá trẻ. Sau khi chính thức rút lui khỏi SEA Games 33 và vắng mặt tại giải U-23 Đông Nam Á, đội bóng đảo quốc sư tử gần như không để lại dấu vết nào trên truyền thông. Điều này cho thấy U23 Singapore hoặc đang khủng hoảng, hoặc cố tình giữ bí mật về lực lượng để chờ đến giải mới bung sức.

U-23 Yemen cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị của đội bóng Tây Á gần như bằng không. Đây là điều khó hiểu, bởi bóng đá Yemen vốn có truyền thống và thường chơi thiên về thể lực, gây khó khăn cho các đối thủ Đông Nam Á. Chính sự thiếu minh bạch ấy càng khiến Yemen trở thành một ẩn số khó lường, dù về lý thuyết họ không được đánh giá cao bằng U-23 Việt Nam.

Với những dữ liệu ít ỏi này, nhiều người sẽ cho rằng U-23 Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không được phép chủ quan. Bản thân ông từng chứng kiến bài học điển hình năm 2023, khi Việt Nam từng bị Singapore cầm hòa 2-2 tại vòng loại U-23 châu Á 2024, kết quả khiến dư luận dậy sóng và ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế của người tiền nhiệm Philippe Troussier.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa vô địch giải U-23 Đông Nam Á đang rất sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa vô địch giải U-23 Đông Nam Á đang rất sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT

Bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và khi đối thủ ít thông tin, nguy cơ bị “đánh úp” càng lớn. Nhìn chung, so với sự chuẩn bị công phu của U-23 Việt Nam, ba đối thủ cùng bảng hoặc thiếu tích cực, hoặc giấu kín thông tin. Dù vậy, sự chênh lệch này chỉ tạo lợi thế tâm lý ban đầu, còn kết quả thực sự vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân.

Nếu thi đấu tập trung và duy trì sự ổn định, U-23 Việt Nam có thể tái lập thành tích vượt qua vòng loại như suốt gần một thập kỷ qua. Nhưng nếu lơ là và chủ quan, những ẩn số mang tên Bangladesh, Singapore và Yemen có thể biến thành những “cạm bẫy” khó lường.

Cay đắng vì mất cúp vào tay Việt Nam, U23 Indonesia gọi gấp loạt sao nhập tịch
Cay đắng vì mất cúp vào tay Việt Nam, U23 Indonesia gọi gấp loạt sao nhập tịch

ANTD.VN - Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025 không chỉ để lại tiếc nuối cho Indonesia, mà còn thúc đẩy ban huấn luyện đội...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ANH NHẬT ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 15:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN