Cạm bẫy cho U-23 Việt Nam ở giải châu Á

Đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách chủ nhà đang chuẩn bị ráo riết, tham gia các giải đấu quốc tế như CFA Team China và vòng chung kết U-23 Đông Nam Á để rèn quân. Trái ngược hoàn toàn, ba đối thủ cùng bảng là Bangladesh, Singapore và Yemen lại gần như im hơi lặng tiếng trong quá trình chuẩn bị, khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt ra nhiều dấu hỏi.

Trong số ba cái tên này, U-23 Bangladesh cho thấy sự nghiêm túc rõ ràng nhất. Dù chưa từng một lần vượt qua vòng loại U-23 châu Á, đội bóng Nam Á này đang có những động thái tích cực nhằm tích lũy kinh nghiệm. Trong hai ngày 18 và 22-8, họ thi đấu giao hữu với U-23 Bahrain, trước đó cũng có trận thử sức với Bangladesh vào đầu tháng 7. Kết quả các trận đấu không khả quan, khi Bangladesh không giành nổi chiến thắng nào, nhưng ít nhất điều đó chứng minh sự khát khao và quyết tâm của thầy trò HLV Saiful Bari Titu.

Lực lượng mà ông Titu mang theo đến vòng loại lần này có nét đặc biệt với phần lớn đều là cầu thủ rất trẻ, ở độ tuổi 18 đến 20. Ngoại trừ hậu vệ giàu kinh nghiệm hơn là Sabbir Hossen, đa số các trụ cột mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Đội phó Shakil Ahad Topu thậm chí mới 19 tuổi. Rõ ràng Bangladesh không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà hướng đến mục tiêu dài hơi, tích lũy trải nghiệm cho thế hệ kế cận.

Các đối thủ của U-23 Việt Nam không mạnh nhưng rất "bí ẩn" khi không có nhiều thông tin lộ ra ngoài. Ảnh: CCT

Nếu Bangladesh ít nhiều có sự chuẩn bị, thì U-23 Singapore lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự “mất tích” trên bản đồ bóng đá trẻ. Sau khi chính thức rút lui khỏi SEA Games 33 và vắng mặt tại giải U-23 Đông Nam Á, đội bóng đảo quốc sư tử gần như không để lại dấu vết nào trên truyền thông. Điều này cho thấy U23 Singapore hoặc đang khủng hoảng, hoặc cố tình giữ bí mật về lực lượng để chờ đến giải mới bung sức.

U-23 Yemen cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị của đội bóng Tây Á gần như bằng không. Đây là điều khó hiểu, bởi bóng đá Yemen vốn có truyền thống và thường chơi thiên về thể lực, gây khó khăn cho các đối thủ Đông Nam Á. Chính sự thiếu minh bạch ấy càng khiến Yemen trở thành một ẩn số khó lường, dù về lý thuyết họ không được đánh giá cao bằng U-23 Việt Nam.

Với những dữ liệu ít ỏi này, nhiều người sẽ cho rằng U-23 Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không được phép chủ quan. Bản thân ông từng chứng kiến bài học điển hình năm 2023, khi Việt Nam từng bị Singapore cầm hòa 2-2 tại vòng loại U-23 châu Á 2024, kết quả khiến dư luận dậy sóng và ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế của người tiền nhiệm Philippe Troussier.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa vô địch giải U-23 Đông Nam Á đang rất sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT

Bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và khi đối thủ ít thông tin, nguy cơ bị “đánh úp” càng lớn. Nhìn chung, so với sự chuẩn bị công phu của U-23 Việt Nam, ba đối thủ cùng bảng hoặc thiếu tích cực, hoặc giấu kín thông tin. Dù vậy, sự chênh lệch này chỉ tạo lợi thế tâm lý ban đầu, còn kết quả thực sự vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân.

Nếu thi đấu tập trung và duy trì sự ổn định, U-23 Việt Nam có thể tái lập thành tích vượt qua vòng loại như suốt gần một thập kỷ qua. Nhưng nếu lơ là và chủ quan, những ẩn số mang tên Bangladesh, Singapore và Yemen có thể biến thành những “cạm bẫy” khó lường.