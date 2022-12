Hot girl bóng chuyền Thu Hoài khoe quà xinh, Trà Giang ra mắt giải Thái Lan khi nào?

Chuyền hai Thu Hoài khoe quà xinh từ nước Nga

Theo đó trên trang cá nhân của mình, chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài phấn khích khoe một “Búp bê Nga”, loại búp bê xếp chồng lên nhau đặc trưng của quốc gia này.

Thu Hoài khoe quà đặc biệt

Nữ đội trưởng Vietinbank cho biết từ nhỏ cô đã ước có được một “em” búp bê như thế này. Thậm chí đến năm 2017 khi đi thi đấu quốc tế có dịp ngang qua thủ đô Moscow cũng không mua được. Giờ đây, cô cực kỳ thích thú khi được một người bạn tặng món quà trân quý này từ nước Nga gửi về.

Trà Giang đầu quân cho CLB từng vô địch Thái Lan, đấu trận ra mắt khi nào?

Sau nhiều tin đồn chuyển nhượng, phụ công tài năng và xinh đẹp Đinh Thị Trà Giang đã chính thức đầu quân cho Nakornnont 3BB, CLB bóng chuyền đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan, với thời hạn 2 tháng từ 31/12/2022 đến 28/2/2023.

Trà Giang sẽ có trận ra mắt giải vô địch quốc gia Thái Lan vào ngày 8/1/2023

Nakornnont 3BB được xem là một đội bóng trẻ, giàu tham vọng khi được thành lập vào năm 2011, có đại bản doanh ở tại tỉnh Nonthaburi, tỉnh có dân số đông thứ 2 của Thái Lan. Ngay năm đầu tiên thành lập, đội bóng này đã giành chức vô địch quốc gia và cán đích ở vị trí á quân ở mùa giải sau. Nakornnont hầu như luôn cán đích trong top 4, top 5 của mùa giải.

CLB Nakornnont gây bất ngờ khi chiêu mộ Trà Giang

Việc CLB Nakornnont chiêu mộ Trà Giang được xem là một thay đổi bất ngờ trong chính sách chuyển nhượng khi CLB này vốn ưa chuộng các ngoại binh từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Brazil hay Nga. Bên cạnh đó, đội bóng này từng sở hữu nhiều VĐV nổi tiếng của Thái Lan như Pimpichaya Kokram, Tichakorn Boonlert hay Tichaya Boonlert.

Hiện tại, Trà Giang đã hội quân tại Thái Lan cùng các đồng đội mới. Nhiều khả năng, phụ công cao 1m82 sẽ có trận ra mắt khán giả bóng chuyền Thái Lan tại vòng 7 Thai League 2022/23 vào ngày 8/1/2023, trận đấu mà Nakornnont đụng độ Suankularb Nonthaburi. Ở 6 vòng đấu trước, Nakornnont chỉ mới có được 2 chiến thắng.

HLV VTV Bình Điền Long An không hài lòng về trò cưng

Nguyễn Thị Trà My đang được xem là tài năng trẻ hàng đầu của đội bóng miền Tây. Thi đấu ở vị trí đối chuyền lại thuận tay trái, nữ VĐV mới 18 tuổi tỏa sáng trong cả đội trẻ lẫn đội 1 của Long An, trở thành cây ghi điểm quan trọng, đóng góp không nhỏ vào thành công của đội bóng này trong năm 2022.

HLV Ngọc Hiền chưa hài lòng về Trà My

Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền mới đây, bà tỏ ra chưa hài lòng với Trà My khi nhận xét học trò của mình có phong độ không ổn định, phát bóng chưa mang đến sự an tâm cũng như còn nhiều sai sót về kỹ thuật.

Bà Hiền khẳng định Trà My chỉ trội hơn so với các VĐV trẻ còn ở đội hình mạnh thì chưa đủ trình độ và đẳng cấp. HLV trưởng của VTV Bình Điền Long An chia sẻ ban huấn luyện sẽ làm hết sức để Trà My có bước đột phá trong năm 2023.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội dự giải thế giới

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền châu Á, AVC Women's Challenge Cup sẽ diễn tại Indonesia từ ngày 18-25/6/2023. Đây được xem là vòng loại cấp châu lục khi đội giành chức vô địch sẽ mang về tấm vé duy nhất tham dự giải đấu cấp độ thế giới danh giá FIVB Challenger Cup 2023.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội dự giải thế giới

Đáng nói, Asian Women's Volleyball Challenge Cup sẽ không có mặt các đội tuyển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan hay Hàn Quốc. Điều này mở ra cơ hội lớn để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch và đại diện cho châu Á góp mặt tại FIVB Challenger Cup.

HLV Padejsuk Wannachote chỉ ra điểm yếu của VĐV Việt Nam

Theo đó, thuyền trưởng người Thái Lan của Hóa chất Đức Giang Hà Nội cho rằng các VĐV bóng chuyền Việt Nam yếu ở phần kỹ thuật do không có được sự tập luyện bài bản từ nhỏ. Bên cạnh đó, thể lực cũng là vấn đề lớn với các VĐV.

HLV Wannachote chỉ ra điểm yếu của VĐV Việt Nam

Ông Wannachote cho rằng nền bóng chuyền Việt Nam hiện tại đang phát triển rất nhanh, các VĐV cũng nhanh tiến bộ khi được hướng dẫn tốt. HLV từng vô địch giải quốc gia Thái Lan cho rằng nếu có thể cải thiện những điểm yếu trên, bóng chuyền VN sẽ trở thành đối trọng đáng gờm với Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự 4 giải đấu quốc tế trong năm 2023

Trong năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 4 giải đấu quốc tế quan trọng, lần lượt là ASEAN Grand Prix dự kiến tổ chức vào tháng 4 tại Việt Nam, SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia, ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc và Đại hội Thể thao, võ thuật trong nhà diễn ra vào tháng 11 tại Thái Lan.

Tuyển nữ VN có ít nhất 4 giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2023

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ được tập trung vào tháng 3, sau khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 khép lại. Ở mùa giải 2022 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ đã có được một số thành công nhất định như HCB SEA Games 31, hạng 4 AVC Cup 2022 và đặc biệt là á quân tại giải ASEAN Grand Prix 2022.

