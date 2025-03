Hoàng "Sao" hạ nhà vô địch thế giới, Trường An đả bại "thần đồng" ở giải bi-a Ngoại hạng

Hoàng "Sao" thắng 3 trận liên tiếp

Dương Quốc Hoàng, với sự kiên cường và bản lĩnh, đã thể hiện phong độ xuất sắc tại giải Bi-a Ngoại hạng Pool đang diễn ra tại Bosnia & Herzegovina từ 20-27/3. Dù có khởi đầu không thuận lợi với nhiều trận thua trong 3 ngày đầu, Hoàng "Sao" chơi bùng nổ vào ngày thứ 4 của giải đấu, giành chiến thắng liên tiếp trong 3 trận và vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, một vị trí tiềm năng để anh tiếp tục giành vé đi tiếp.

Hoàng "Sao" vươn lên hạng 9 bi-a Ngoại hạng Pool

Trận đấu đáng chú ý đầu tiên trong ngày 23/3 là chiến thắng 5-2 của Hoàng trước Francisco Sanchez Ruiz, cơ thủ người Tây Ban Nha, người đã từng vô địch thế giới với cả pool 8 bi (2022) và pool 9 bi (2023).

Hoàng Sao đã thể hiện sự tự tin ngay từ đầu, vươn lên dẫn trước 2-1. Mặc dù trong ván 4, anh gặp chút khó khăn khi phải ghép bi 1-9 hai lần mới thành công, nhưng Hoàng "Sao" đã làm chủ thế trận và nâng tỷ số lên 3-1.

Trong ván 5, mặc dù bị Francisco Sanchez Ruiz rút ngắn tỷ số còn 2-3 sau một lỗi thủ bi, Hoàng "Sao" không để điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý. Sau đó, anh tận dụng cơ hội khi FSR mắc lỗi với pha lắc bi số 4 để đưa tỷ số lên 4-2.

Khi vào ván 7, Hoàng "Sa"o tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi ghép bi 2-9 thành công để kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2, ấn định chiến thắng đầy thuyết phục trước El Ferrari và giành chiến thắng đầu tiên trong ngày.

Không dừng lại ở đó, Hoàng "Sao" tiếp tục thể hiện sự thăng hoa trong trận đấu tiếp theo gặp Kledio Kaci. Mặc dù Kaci mở đầu trận đấu với cú golden break (phá bóng và thắng luôn), sau đó vươn lên dẫn trước 2-0, Hoàng "Sao" không nao núng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 rồi gỡ hòa 2-2 với một pha break & run (phá bi rồi dọn bàn) tuyệt vời.

Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ở ván 7 khi Hoàng Sao không may để bi cái rơi xuống lỗ, nhưng anh đã không bỏ lỡ cơ hội ở ván 9 khi Kledio Kaci gặp lỗi, Hoàng Sao ấn định chiến thắng 5-4.

Phong độ xuất sắc tiếp tục được Hoàng Sao thể hiện trong trận gặp Aloysius Yapp, khi anh dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 5-2, lên vị trí số 9 bảng xếp hạng Ngoại hạng Pool.

Trường An cũng có cú đúp chiến thắng

Sau 9 trận toàn thua, Bùi Trường An (An "Nhiệt") đã có thắng lợi đầu tay trước AJ Manas, "thần đồng" bi-a tới từ Philippines.

An "Nhiệt" được hưởng niềm vui chiến thắng ngày 23/3

An "Nhiệt" có màn so tài kịch tính, dù dẫn trước 2-0, anh để Manas giành lại 3 điểm liên tiếp, vượt lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, ở ván 6, An "Nhiệt" đã thực hiện pha phá bi rồi dọn bàn xuất sắc để gỡ hòa 3-3. Ngay sau đó, AJ Manas mắc lỗi khi tự điều bi ra thế khó và không thực hiện cú băng thành công, tạo cơ hội cho An "Nhiệt". Anh đã tận dụng cơ hội này để lên điểm chiếm lợi thế.

Bước vào ván 8, An "Nhiệt" tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thêm một cú phá bi dọn bàn nữa để ấn định chiến thắng 5-3 và giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League Pool 2025.

Trận đấu thứ hai gặp "Đại bàng" nước Anh, Jayson Shaw, An "Nhiệt" thi đấu lép vế trước nhà vô địch US Open 2017 và chịu thúc thủ với tỷ số 2-5.

Màn so tài cuối cùng trong ngày, Trường An thắng kịch tính trước cơ thủ từng vô địch 8 bi, 9 bi, 10 bi châu Âu, Sanjin Pehlivanovic. Chiến thắng 5-4 của An "Nhiệt" cho thấy trận đấu đã diễn ra hấp dẫn như thế nào. Với 2 chiến thắng sau 12 trận, Trường An vẫn xếp cuối bảng sau ngày thi đấu thứ 4.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Pool sau ngày đấu thứ 4

Thứ hạng Tay cơ Điểm Số trận Số trận thắng Số trận thua Ván thắng Ván thua Hiệu số 1 Johann Chua 10 12 10 2 55 35 20 2 Robbie Capito 9 12 9 3 51 32 19 3 Jayson Shaw 9 12 9 3 53 40 13 4 Moritz Neuhausen 8 12 8 4 51 37 14 5 Francisco Sánchez Ruiz 7 12 7 5 48 45 3 6 Shane Van Boening 7 12 7 5 49 49 0 7 Aloysius Yapp 7 12 7 5 44 44 0 8 Kledio Kaci 6 12 6 6 51 45 6 9 Dương Quốc Hoàng 6 12 6 6 44 44 0 10 Tyler Styer 5 12 5 7 48 48 0 11 Sanjin Pehlivanovic 5 12 5 7 44 47 -3 12 Edward Koyongian 4 12 4 8 40 47 -7 13 Pijus Labutis 4 11 4 7 38 46 -8 14 Eklent Kaci 3 12 3 9 40 54 -14 15 AJ Manas 3 11 3 8 36 51 -15 16 Bùi Trường An 2 12 2 10 29 57 -28

Lịch dự kiến Ngoại hạng Pool ngày 5

Thời gian Cặp đấu 24/03 18:00 Aloysius Yapp Tyler Styer 24/03 18:00 Robbie Capito Dương Quốc Hoàng 24/03 18:30 Francisco Sánchez Ruiz Jayson Shaw 24/03 18:30 Johann Chua Moritz Neuhausen 24/03 19:00 Eklent Kaci Shane Van Boening 24/03 19:00 Edward Koyongian Bùi Trường An 24/03 19:30 Sanjin Pehlivanovic Pijus Labutis 24/03 19:30 AJ Manas Kledio Kaci 24/03 20:00 Johann Chua Dương Quốc Hoàng 24/03 20:00 Robbie Capito Jayson Shaw 24/03 20:30 Moritz Neuhausen Tyler Styer 24/03 20:30 Shane Van Boening Bùi Trường An 24/03 21:00 AJ Manas Pijus Labutis