Thanh Thúy vượt dàn sao bóng chuyền Thái Lan, sôi nổi cúp Bông Lúa Vàng

Trải qua 8 trận đấu đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản 2022, Trần Thị Thanh Thúy đã ghi được 84 điểm, trong đó có 67 điểm tấn công, 16 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng. Điểm số này giúp VĐV cao 1m93 đang là phụ công ghi điểm tốt nhất tại giải. Đáng chú ý, Thanh Thúy ghi điểm ấn tượng này dù phải thi đấu phụ công, vị trí trái với sở trường là chủ công của cô.

Thanh Thúy ghi điểm nổi bật vượt dàn sao Thái Lan dù thi đấu trái sở trường

So sánh với dàn phụ công Đông Nam Á đang thi đấu tại Nhật Bản, thành tích ghi điểm của Thanh Thúy tỏ ra khá ấn tượng khi cô vượt qua hai phụ công nổi tiếng của Thái Lan là Hattaya Bamsungruk và Thatdao Nuekjang (cùng 62 điểm). Chỉ có Jaja Santiago là có điểm số bằng với Thanh Thúy nhưng VĐV người Philippines được thi đấu đúng với vị trí ưa thích.

Đáng tiếc dù thi đấu tốt, Thanh Thúy không thể giúp đội bóng PFU BlueCats có thành tích tốt khi sau 8 trận đấu, “Mèo Xanh” chỉ có 2 trận thắng và tới 6 trận thua, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Ngoại binh Onuma giúp Thái Bình đại thắng, Long An khởi đầu như mơ

Chiều ngày 22/11, giải bóng chuyền nữ cúp Bông Lúa Vàng 2022 chính thức bước vào khởi tranh với trận đấu mở màn là cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Mang đến giải đội hình giàu sức trẻ vừa giành chức vô địch U23 quốc gia 2022 cùng sự dẫn dắt của HLV Kim Huệ, Vietinbank thi đấu ngang ngửa với VTV Bình Điền Long An trong những phút đầu.

Onuma giúp Geleximco Thái Bình thắng đậm

Tuy nhiên việc tiếp tục thiếu vắng “nhạc trưởng” Nguyễn Thu Hoài cùng sự tỏa sáng của hàng loạt chủ lực bên phía Long An như Kim Thanh, Kim Thoa, Trà My và đặc biệt là Khánh Vy, Vietinbank đã để thua trắng 0-3 với các tỉ số 19-25, 21-25 và 16-25 sau 3 set đấu.

Buổi tối cùng ngày, đội bóng chủ nhà Geleximco Thái Bình cũng có trận ra quân gặp Than Quảng Ninh. Đoàn quân của HLV Trần Văn Giáp gây bất ngờ khi có sự phục vụ của ngoại binh Onuma Sittirak, dù trước đó “Búa máy” người Thái Lan đã tỏa sáng trong màu áo Kinh Bắc Bắc Ninh tại cúp LienVietPostBank 2022.

Trận đấu giữa hai đội bóng đều có một số cá nhân nổi bật đã diễn ra hấp dẫn. Mặc dù Than Quảng Ninh có sự tỏa sáng của Lê Thị Mỹ Xuyên hay Vi Thị Như Quỳnh nhưng các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại để thua ở những thời điểm then chốt.

Kim Thanh cùng VTV Bình Điền Long An ra quân thuận lợi

Chung cuộc, Geleximco Thái Bình thắng 3-0 với các tỉ số 25-20, 25-15 và 25-23. Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Trà Giang, đặc biệt là Onuma Sittirak là những cái tên thi đấu nổi bật giúp đội bóng chủ nhà có chiến thắng ở trận ra quân.

Dàn hot girl Ninh Bình Doveco khoe ảnh cùng huyền thoại Thái Lan

Trên trang cá nhân của mình, phụ công xinh đẹp Lê Thanh Thúy đã phấn khích chia sẻ bức ảnh được chụp hình cùng Kiattipong Radchatagriengkai, cựu HLV lừng danh từng giúp tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặt hái vô số những thành công ở đấu trường quốc tế.

Dàn "chân dài" CLB Ninh Bình Doveco chụp ảnh cùng HLV lừng danh Kiattipong Radchatagriengkai

Bên cạnh Thanh Thúy, một số VĐV khác của Ninh Bình Doveco như Lưu Thị Huệ, Huyền Trang,…cũng góp mặt trong bức ảnh này. Ninh Bình Doveco hiện tại đang có chuyến tập huấn tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2022.

Kinh Bắc Bắc Ninh thắng đội bóng Mông Cổ

Trong trận đấu giao hữu mới đây, các học trò của HLV Phạm Văn Long đã có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước CLB của Mông Cổ là 3BB Nakhonnont. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 Kinh Bắc Bắc Ninh đánh bại đội bóng này.

Kinh Bắc Bắc Ninh thắng CLB 3BB Nakhonnont

Kinh Bắc Bắc Ninh cho thấy quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 khi có những màn thử sức với các ngoại binh chất lượng. Được biết, đoàn quân của HLV Văn Long đặt mục tiêu vào top 4 của giải.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 sẽ chính thức ở tranh tài từ ngày 2-16/12 tại Quảng Ninh. 10 đội bóng nữ được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng vị trí sau đó sẽ thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Trong đó, bảng A có Vĩnh Phúc, Ninh Bình, TP.HCM, Thanh Hóa và Hà Nội. Bảng B gồm Long An, Quân Đội, Thái Bình, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

