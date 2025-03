Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tái ngộ Ngọc Hoa, Thanh Thúy ghi điểm với HLV Hàn Quốc

Thanh Thúy ghi 35 điểm "đốn tim" HLV Hàn Quốc

VTV Bình Điền Long An tiếp tục mạch trận toàn thắng của mình bằng chiến thắng 3-1 (25-23, 25-22, 23-25 và 25-20) trước Vietinbank ở lượt trận trưa ngày 26/3 trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vòng 1 quốc gia 2025 tại Hà Nội. Đáng chú ý, Vietinbank đang có phong độ và tinh thần rất tốt sau khi thắng Thông tin Đông Bắc ở lượt trận trước đó.

Thanh Thúy ghi 35 điểm trong chiến thắng trước Vietinbank

Trần Thị Thanh Thúy chính là cái tên thi đấu tỏa sáng nhất trong chiến thắng kịch tính của Long An trước Vietinbank. Theo thống kê, chủ công cao 1m93 đã ghi đến 35 điểm, trong đó có 4 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp, vượt qua ngoại binh của Vietinbank là Jelena Vulin (29 điểm).

Chứng kiến màn trình diễn này của Thanh Thúy, ông Lee Young Taik, HLV trưởng của CLB bóng chuyền nữ Hàn Quốc, GS Caltex Seoul Kixx, đã vô cùng thích thú. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xuống sân hỏi thăm, giao lưu với Thanh Thúy và dành lời khen cho cô.

HLV Lee Young Taik bày tỏ ấn tượng với Thanh Thúy

Trước đó, Thanh Thúy từng có tên trong danh sách các VĐV tham dự kỳ thi tuyển (try-out) cho giải vô địch bóng chuyền nữ Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, cô đã quyết định rút lui vào phút chót.

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ tái ngộ Ngọc Hoa gây "sốt"

Cũng sau trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Vietinbank, người hâm mộ bắt gặp khoảnh khắc đặc biệt khi cựu phụ công lừng danh Phạm Thị Ngọc Huệ đã xuống sân, trò chuyện với đồng đội một thời ở tuyển quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Kim Huệ giao lưu với Ngọc Hoa tại vòng 1 quốc gia

Nếu như Kim Huệ (42 tuổi) đã giải nghệ thì Ngọc Hoa hiện đang khoác áo đội nữ Long An ở vòng 1 quốc gia năm nay. Dù đã 37 tuổi và thường xuyên giữ vai trò HLV phó của đội, Ngọc Hoa vẫn thể hiện được đẳng cấp mỗi khi vào sân và góp công lớn giúp Long An chiến thắng. Kim Huệ trước đó giữ vai trò HLV phó của Vietinbank. Tuy nhiên, cô đã xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân ngay trước vòng 1 quốc gia.

Hình ảnh 2 cựu tuyển thủ lừng danh cùng sánh bước thân thiết bên nhau đã gây “sốt” cộng đồng bóng chuyền. Trên các diễn đàn, không ít người bày tỏ Ngọc Hoa, Kim Huệ chính là những cái tên đã mang họ đến với bóng chuyền. Ngoài ra, một số bình luận còn ngợi khen nhan sắc của Hoa khôi Kim Huệ, dù cô đã ở tuổi 42.

Bích Thủy được mời trở lại Hàn Quốc

Trả lời trước truyền thông Việt Nam, ông Lee Young Taik - HLV trưởng của CLB bóng chuyền nữ GS Caltex Seoul Kixx (Hàn Quốc) - cho biết rất muốn phụ công Trần Thị Bích Thủy trở lại khoác áo đội bóng của mình.

Bích Thủy được mời trở lại Hàn Quốc thi đấu

Bích Thủy được ví von là “thần tài” của GS Caltex Seoul Kixx. Bởi lẽ trước khi phụ công cao 1m83 gia nhập, đội bóng này đứng cuối BXH với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 18 trận đấu.

Sau khi Bích Thủy đến, cô giúp đội nhà có thêm 11 chiến thắng và thoát khỏi cảnh “đội sổ”. Nữ VĐV của Việt Nam ngày càng thi đấu ấn tượng, trở thành một trong những vị trí quan trọng của GS Caltex Seoul Kixx. Tuy nhiên, cô đã vừa hết hợp đồng cho mượn, trở lại khoác áo Hóa chất Đức Giang Lào Cai tại vòng 1 quốc gia.

Đáng chú ý, HLV Lee Young Taik sau đó đã bay sang Việt Nam và hiện đang theo dõi cô học trò cũ thi đấu.