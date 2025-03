Thanh Thúy - Ngọc Hoa xuất sắc, giúp Long An hạ Vietinbank giải bóng chuyền nữ VN

Giải bóng chuyền VĐQG 2025 tiếp tục diễn ra sôi động với những diễn biến đầy hấp dẫn, và trận đấu giữa CLB VTV Bình Điền Long An và VietinBank trưa 26/3, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An tiếp tục duy trì phong độ cao khi giành chiến thắng 3-1 trước VietinBank, với tỷ số các set đấu lần lượt 25-23, 25-22, 23-25 và 25-20. Chiến thắng này giúp Long An vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng giai đoạn I của giải bóng chuyền nữ VĐQG 2025.

Tài năng của Thanh Thúy và kinh nghiệm của Ngọc Hoa đang giúp CLB Long An "bất khả chiến bại"

Thanh Thúy và Ngọc Hoa giúp CLB Long An thắng trận thứ 3 liên tiếp

Trận đấu được xem là màn đấu trí thú vị giữa HLV Thái Quang Lai của Long An và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của VietinBank. Dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ, Long An vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ ngay từ set đấu đầu tiên.

Thanh Thúy, với khả năng ghi điểm với hiệu suất ghi điểm cao, là nhân tố quan trọng giúp Long An vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, VietinBank đã có những phút giây thi đấu bùng nổ nhờ vào sự xuất sắc của ngoại binh Jelena Vulin và chủ công Đặng Thị Hồng.

Set 1 bắt đầu với sự tỏa sáng của Thanh Thúy khi giúp Long An có được lợi thế 4 điểm. Tuy nhiên, VietinBank bắt bài được lối chơi chủ yếu dồn bóng cho Thanh Thúy và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Mặc dù vậy, chiến thuật khôn ngoan của HLV Quang Lai khi đưa Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào sân đã giúp Long An chạm điểm match-point và giành chiến thắng sít sao 25-23.

Sang set 2, Long An gặp không ít khó khăn khi ngoại binh Jelena Vulin (Vietinbank) thi đấu tốt. Tuy nhiên, Thanh Thúy ghi 3 điểm liên tiếp giúp Long An vượt qua VietinBank với tỷ số 25-22, vươn lên dẫn trước 2-0.

Set 3 có sự trở lại mạnh mẽ của VietinBank khi Đặng Thị Hồng và Vulin thi đấu cực kì hiệu quả, lật ngược thế trận và giành chiến thắng 25-23, níu giữ hy vọng cho đội bóng ngành ngân hàng.

Set 4 chứng kiến Long An thắng thế. Mặc dù VietinBank đã thi đấu hết sức trong các set trước đó, nhưng sức lực của họ đã bị bào mòn. Long An dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tạo ra cách biệt an toàn và kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-20. Cú đập bạt chắn uy lực của Trà My đã khép lại chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng Long An tại mùa giải năm nay.

Long An xây chắc ngôi đầu

Với chiến thắng này, VTV Bình Điền Long An tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng VĐQG giai đoạn I 2025 với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Thành tích ấn tượng này giúp đội bóng của HLV Thái Quang Lai tiến gần hơn đến tấm vé dự Cúp Hùng Vương 2025, giải đấu danh giá dành cho top 4 đội đứng đầu giai đoạn 1 giải VĐQG. Trong khi đó, VietinBank hiện tạm đứng hạng 6 với 3 điểm (1 thắng, 2 thua), và sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong các trận đấu tới để vươn lên.

Trận đấu nội dung nữ còn lại trong ngày 26/3 là màn chạm trán giữa, Thông tin - Đông Bắc gặp TP Hồ Chí Minh. Các cô gái áo lính cần chiến thắng để bám đuổi vị trí số 2 mà LB Bank Ninh Bình đang nắm giữ.

Bảng xếp hạng hiện tại ở nội dung nữ bóng chuyền VĐQG giai đoạn I 2025