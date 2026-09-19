Điểm tin nóng ASIAD 19/9: Teqball Việt Nam lỡ HCB, tưng bừng lễ khai mạc

Tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua chủ nhà Nhật Bản trong trận ra quân lịch sử

Ở trận đấu mới khép lại vào trưa 19/9, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tham dự ASIAD. Tuy nhiên, ngay trong trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Tùng đã phải đối đầu với thử thách cực đại mang tên Nhật Bản, một trong những đội bóng hàng đầu châu lục và là chủ nhà của kỳ đại hội năm nay.

Tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua 14-40 trước đội chủ nhà

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, HLV Thanh Tùng chủ động yêu cầu các học trò tập trung phòng ngự chặt chẽ để hạn chế sức tấn công của đội bạn. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Kết thúc hiệp một, các cô gái Việt Nam để thua cách biệt với tỷ số 5-19.

Sang hiệp hai, dù có những điều chỉnh về chiến thuật, đội tuyển vẫn tiếp tục nhận thất bại 9-21. Những cái tên như Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Võ Bé Tư là những người chơi nỗ lực và ghi điểm tốt nhất cho Việt Nam.

Thua chung cuộc với tỷ số 14-40, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu quyết tâm của toàn đội trong lần đầu bước ra biển lớn. Môn bóng ném nữ ASIAD 20 năm nay có 7 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt từ ngày 19 đến 27/9 để tìm ra nhà vô địch.

Thua bán kết kịch tính, Việt Nam lỡ cơ hội giành HCB ASIAD và hướng tới trận chiến giành HCĐ với Ấn Độ

Cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh tấm HCB quý giá tại ASIAD sau khi để thua 0-2 (8-12, 6-12) trước đối thủ Thái Lan tại vòng bán kết nội dung đôi nam nữ. Thất bại này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam chính thức lỡ hẹn với trận chung kết và chỉ còn một cơ hội duy nhất để đứng trên bục nhận huy chương ở trận tranh HCĐ.

Cặp đôi teqball Việt Nam lỡ hẹn chung kết

Ngay sau khi khép lại trận bán kết đầy tiếc nuối, lịch thi đấu chính thức cho trận tranh hạng ba đã được xác định. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với cặp đôi Quimcy Joaquim Dsouza và Mohamed Anas Imran của Ấn Độ vào lúc 8h30 ngày mai (20/9).

Tổng quan ASIAD ngày 19/9

Ngày 19/9 hứa hẹn sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý của ASIAD 2026, trong đó tâm điểm là trận bán kết teqball của Việt Nam, cuộc đối đầu Nhật Bản ở môn bóng ném nữ và lễ khai mạc đại hội.

Bóng ném nữ Việt Nam đụng độ nữ Nhật Bản trong ngày diễn ra lễ khai mạc ASIAD. Ảnh minh họa

Thử thách cực đại của tuyển bóng ném nữ Việt Nam

Vào lúc 12h ngày 19/9, đội tuyển bóng ném nữ trong nhà Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Nhật Bản tại nhà thi đấu Kasugai City Gymnasium. Đây là cuộc đụng độ giữa "David và Goliath" do sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ cùng dàn sao thế giới như Sakura Kametani và Haruno Sasaki. Trong khi đó, Việt Nam đem đến đội hình trẻ trung, xen lẫn kinh nghiệm của những VĐV như Hà Thị Hạnh và Đàm Thị Thanh Huyền. Đoàn quân áo đỏ dự kiến sẽ chơi phòng ngự lùi sâu để chắt chiu cơ hội. Do giải đấu áp dụng thể thức đấu vòng tròn tính điểm trực tiếp, mục tiêu khả dĩ của Việt Nam là hạn chế tối đa bàn thua trước đối thủ tầm cỡ thế giới này.

Bên cạnh đó, các sàn đấu khác cũng rực lửa từ 10h với các trận bán kết nảy lửa của bộ môn Teqball tại Nagoya City Higashi Sports Center, và trận đại chiến bóng rổ nữ giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Việt Nam chờ tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026

Vào lúc 9h ngày 19/9 (giờ Việt Nam), cặp VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sẽ bước vào trận bán kết môn teqball tại ASIAD 20 gặp đối thủ mạnh từ Thái Lan: Phakpong Dejaroen và Suphawadi Wongkhamchan.

Minh Tân - Gia Nghi đấu cặp đôi người Thái Lan vào lúc 9h (giờ Việt Nam)

Cặp đôi xứ Chùa Vàng đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, sở hữu lối chơi gắn kết và vừa vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đây là "ngọn núi cao" thực sự thử thách bản lĩnh của hai tuyển thủ Việt Nam.

Cần lưu ý, vào bán kết teqball chưa chắc chắn có huy chương. Nếu thất bại, chúng ta sẽ phải chơi trận tranh HCĐ đầy rủi ro vào ngày hôm sau. Chỉ khi xuất sắc đánh bại người Thái để giành vé vào chung kết, Minh Tân và Gia Nghi mới chắc chắn mang về ít nhất là 1 tấm HCB hoặc quý hơn là HCV.

Teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, chơi trên bàn cong và không dùng tay. Với nền tảng kỹ thuật từ đá cầu và cầu mây, đôi Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn để mang về tin vui huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Lễ khai mạc ASIAD 2026: Đỉnh cao nghệ thuật tối giản và công nghệ AI

Lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h ngày 19/09/2026 (giờ Việt Nam) với những điểm nhấn độc bản của nước chủ nhà Nhật Bản. Buổi lễ gây chú ý lớn khi theo đuổi triết lý "Không đốt tiền", từ bỏ kỹ xảo LED tốn kém để tập trung tôn vinh giá trị con người và lan tỏa thông điệp kết nối "Hòa chung nhịp đập".

Điểm nhấn công nghệ của sự kiện là màn trình diễn đưa các cánh tay robot công nghiệp vào điều khiển đại kỳ, đan xen cùng nghệ thuật cổ truyền địa phương. Đặc biệt, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, Nhật Bản huy động 10.000 cảnh sát và lần đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét an ninh cấp độ cao.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên. Sau lễ thượng cờ trang trọng tại Cảng Nagoya, các vận động viên đã sẵn sàng diễu hành qua đài lễ, chính thức bước vào hành trình chinh phục và đổi màu huy chương tại kỳ đại hội lần này.

Lịch thi đấu ASIAD ngày 18/9