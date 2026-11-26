Cận cảnh Chúc An, Tuấn Anh ăn mừng vô địch Giải Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast
TPO - Lê Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ với điểm -6, còn Nguyễn Tuấn Anh đăng quang bảng nam lập kỷ lục -10 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, cùng giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc.
Cái ôm chúc mừng nhà vô địch Chúc An của Đoàn Xuân Khuê Minh. Đại diện của đoàn Hà Nội đã chinh phục danh hiệu Giải Golf Vô địch Quốc gia lần thứ 4 liên tiếp.
TPO - Sáng 24/11, dàn nữ golfer nổi bật của làng golf Việt bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, mang đến những màn so...
Theo Dương Triều - Hồng Vĩnh - Hương Ly ([Tên nguồn])