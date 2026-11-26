Chúc An khép lại hành trình tuyệt vời để bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Sau 54 hố tranh tài căng thẳng trên sân Vinpearl Golf Léman qua 3 vòng đấu, golfer đại diện Hà Nội cán đích với tổng điểm -6 (210 gậy: 69-69-72), bỏ xa á quân Park Ha Na tới 12 gậy. Bản lĩnh, sự ổn định và những cú đánh chuẩn xác giúp Chúc An khẳng định vị thế số một golf nữ Việt Nam.