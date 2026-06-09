Giang hồ khét tiếng Macau, dùng môn võ "điên quyền" để xưng bá

Macau (Trung Quốc) thập niên 1990 là chiến trường khốc liệt của thế giới ngầm. Giữa những cuộc thanh trừng đẫm máu của các băng đảng, Doãn Quốc Câu nổi lên như một nỗi khiếp sợ bao trùm. Không chỉ thống trị băng đảng 14K bằng sự tàn bạo, hắn còn khiến đối thủ kinh hãi bởi lối đánh cận chiến quái dị được giang hồ gọi là "điên quyền". Đây không phải là võ thuật để biểu diễn, mà là thứ kỹ nghệ sinh ra từ máu và các cuộc chiến sinh tử.

Quốc Câu (giữa) từng nổi tiếng trên giang hồ vì "điên quyền"

Triết lý "đổi máu lấy mạng"

Quốc Câu xuất thân từ khu ổ chuột và lớn lên bằng những trận ẩu đả giành giật địa bàn từ thuở thiếu niên. Sự khốc liệt của đường phố đã nhào nặn nên tư duy võ học của hắn: Võ thuật không có chỗ cho những động tác thừa, mục đích duy nhất là hạ gục đối thủ nhanh nhất.

Khác biệt hoàn toàn với các môn phái truyền thống chú trọng phòng thủ, "điên quyền" đảo lộn mọi quy tắc thông thường. Triết lý cốt lõi của lối đánh này là "chấp nhận tổn thương nhỏ để đổi lấy đòn kết liễu".

Trong một trận chiến, khi đối phương vung đao chém tới, phản xạ tự nhiên của một người là né tránh hoặc đỡ gạt. Nhưng kẻ luyện "điên quyền" thì ngược lại, chủ động lao thẳng vào mũi đao. "Sát thủ" sẵn sàng đưa vai, cánh tay, hoặc những phần cơ thể không hiểm yếu ra để đón nhận cú chém của đối phương.

Phép toán sinh tử này rất rõ ràng: Nhận một vết thương sâu vài centimet để xóa bỏ khoảng cách, áp sát đối thủ ở cự ly cực cận. Khi kẻ địch còn chưa kịp rút lưỡi mã tấu ra khỏi da thịt của kẻ điên, thì một lưỡi dao găm giấu kín đã xuyên qua ngực trái của chúng. Đó là trò chơi tâm lý cực hạn mà kẻ nào sợ chết sẽ là kẻ thua cuộc.

Năm 1998, Quốc Câu bị bắt giữ ngay tại một nhà hàng sang trọng

Giang hồ Macau (TQ) thời đó kể lại rằng, "Băng Nha Câu" (biệt danh của Quốc Câu) từng một mình đối đầu với bốn sát thủ trang bị mã tấu trong một ngõ hẹp. Bằng lối đánh liều mạng này, hắn chịu ba nhát chém sâu ở lưng và tay, nhưng đổi lại, cả bốn kẻ bao vây đều bị hắn đâm thấu cổ họng ngay tại chỗ. Sự tàn bạo đó khiến cái tên Doãn Quốc Câu trở thành một bóng đen tâm lý đè nặng lên bất kỳ tay giang hồ nào đối đầu với hắn.

Đỉnh cao quyền lực và sự tự mãn

Đánh nhau không màng sống chết, Quốc Câu nhanh chóng leo lên vị trí thủ lĩnh băng 14K tại Macau. Hắn đánh bại băng Thủy Phòng, đẩy lùi sự xâm nhập của các thế lực Tam Hoàng từ Hong Kong (Trung Quốc) sang và trở thành "ông trùm của những ông trùm". Ở đỉnh cao quyền lực, tờ tạp chí danh tiếng Time từng gọi hắn là "Vị giáo hoàng của Macau" hay "Vua không vương miện".

Sự tự tin vào bản thân và lối đánh "điên quyền" lớn đến mức Doãn Quốc Câu đã tự bỏ ra hàng triệu USD để sản xuất bộ phim tự truyện mang tên "Hạo Giang Phong Vân" vào năm 1998. Trong phim, hắn tự mình chỉ đạo các cảnh hành động, tái hiện lại một cách chân thực nhất thứ võ học đồ tể, liều mạng đã đưa hắn lên đỉnh cao để bắt cả thế giới phải chiêm ngưỡng và khiếp sợ.

Cái kết của một huyền thoại giang hồ

Tuy nhiên, võ học liều mạng có thể giúp Doãn Quốc Câu chiến thắng trong những trận chiến đường phố, nhưng không thể giúp hắn chiến thắng được luật pháp và thời cuộc. Sự ngông cuồng của hắn đã chạm đến giới hạn khi hắn bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom xe của Giám đốc Cảnh sát Tư pháp Macau, Bạch Đức An.

Năm 1998, chỉ vài giờ sau vụ đánh bom, Quốc Câu bị bắt giữ ngay tại một nhà hàng sang trọng. Trận chiến cuối cùng của hắn không diễn ra bằng dao găm hay súng đạn, mà là trên tòa án. Hắn phải nhận bản án 14 năm tù giam.

Doãn Quốc Câu từng tự bỏ ra hàng triệu USD để sản xuất bộ phim tự truyện mang tên "Hạo Giang Phong Vân"

Đến năm 2012, Quốc Câu ra tù. Trở lại với một Macau (TQ) đã thay đổi hoàn toàn, nơi luật pháp được siết chặt và các sòng bạc được vận hành bởi các tập đoàn quốc tế, "điên quyền" và những cuộc chém giết bằng dao găm đã trở thành quá khứ.

Dù sau này hắn chuyển hướng sang kinh doanh tiền điện tử và thành lập "Hiệp hội Văn hóa Lịch sử Hồng Môn thế giới" (hiện đang bị chính phủ Mỹ chế tài từ năm 2020 vì cáo buộc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia), người ta vẫn nhớ về hắn như cha đẻ của thứ võ học quái dị nhất lịch sử ngầm.

"Điên quyền" của Macau không để lại những bài quyền đẹp mắt cho đời sau, nhưng nó là một minh chứng sống động và đen tối về một thời kỳ hỗn loạn, nơi mà ranh giới giữa kẻ chiến thắng và kẻ bại trận chỉ được định đoạt bằng việc, ai là kẻ dám đổ máu trước để chiến thắng đối phương.