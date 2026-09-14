Đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20: Ở du thuyền khổng lồ, an ninh cực gắt

Nhật Bản không xây dựng làng VĐV mà sử dụng khách sạn, du thuyền, nhà ghép để đón các đoàn quốc tế

Asiad 20 (Aichi-Nagoya) sẽ quy tụ gần 20.000 người gồm cả quan chức, HLV và VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm 348 VĐV.

Thay vì xây dựng làng VĐV như thông lệ, chủ nhà Nhật Bản bố trí các đội tuyển tham dự Á vận hội ở trong khách sạn, nhà ghép và đặc biệt trưng dụng cả du thuyền hạng sang Serena Costa, với sức chứa khoảng 5.000 người.

Thông tin trên truyền thông sở tại cho biết du thuyền sẽ neo ở Kinjo Pier, Nagoya với chi phí khoảng 30 triệu USD cho 22 ngày. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản sử dụng du thuyền thay chức năng của làng VĐV cho một sự kiện thể thao quốc tế.

Serena Costa có thể phục vụ 5.000 người, trở thành "làng VĐV nổi" ở Nagoya

Du thuyền có 1.507 phòng, cabin, phòng tắm, nhà hàng...cùng các thiết bị hiện đại khác đảm bảo các nhu cầu cần thiết cho toàn bộ hành khách.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ có từ 11 đến 16 đội tuyển đóng quân trên du thuyền Serena Costa, gồm: Thể dục dụng cụ, vật, cử tạ, bắn cung, đua thuyền, wushu...BTC nước chủ nhà không phân biệt quốc gia, thay vào đó việc bố trí ăn nghỉ cho các đội tuyển được chia theo bộ môn.

Người háo hức, đội xin ra ngoài

Trao đổi với Tiền Phong, HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Trương Minh Sang cho biết đã được thông báo về kế hoạch di chuyển, ăn nghỉ của đội tại Asiad 20. Tuyển TDDC sẽ khởi hành sang Nagoya ngày 17/9. Mục tiêu của đội là giành huy chương Asiad 20.

"Thật sự để giành huy chương Asiad không dễ dàng. Tại Olympic có 8 bộ huy chương thì châu Á đã chiếm 7 HCV. Chính vì vậy chúng tôi xác định nếu giành huy chương Asiad, bất kể màu gì đã là thành tích rất tốt"-HLV Trương Minh Sang cho biết.

Do lo ngại sức khoẻ VĐV bị ảnh hưởng nếu xảy ra mưa bão, say sóng...đội tuyển Thể dục dụng cụ có thể sẽ chuyển sang ở khách sạn thay vì trên du thuyền. HLV Trương Minh Sang cho biết vài ngày trước Nagoya xảy ra mưa lớn, khu vực tàu điện ngầm, nơi thi đấu của đội tuyển Thể dục dụng cụ cũng ngập nặng. Chính vì vậy để đảm bảo VĐV có thể tập trung tốt nhất cho chuyên môn, đội "hy sinh" cơ hội trải nghiệm du thuyền nửa tỷ đô.

Đội tuyển Thể dục dụng cụ hướng tới giành huy chương ở Asiad 20

Trong khi đó, nhiều VĐV khác lại háo hức trải nghiệm dịch vụ trên Serena Costa vì "không mấy khi được biết du thuyền lớn như vậy, trong khi các "sếp" lớn cũng không được ở". Chia sẻ với Tiền Phong, một VĐV nổi tiếng cho biết:

"Theo tôi biết du thuyền chỉ neo tại chỗ chứ không di chuyển, nên khó bị say sóng hay tiền đình. Đội cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho đại hội từ sớm nên sẽ không ảnh hưởng gì đến thi đấu"-VĐV này cho biết.

An ninh tại Asiad dự báo sẽ được triển khai rất nghiêm ngặt để đảm bảo tối đa an toàn cho các đoàn quốc tế. Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Hoàng Văn Phúc cho biết khách sạn nơi đội ở rất an toàn, chất lượng tốt. Tuy nhiên an ninh kiểm tra nghiêm ngặt, ra vào phải có thẻ của BTC.

"Đội vì vậy rất yên tâm tập trung cho việc tập luyện và thi đấu. Các đối thủ tại Asiad 20 đều mạnh nên chúng tôi động viên các cầu thủ chỉ cần nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.