Vật sumo Nhật Bản tạo cơn sốt tại nước Anh: Sững sờ vì hình ảnh nhạy cảm

🏯 Sumo, môn thể thao cổ truyền Nhật Bản lần đầu trở lại Anh sau 34 năm

Giải đấu sumo chuyên nghiệp được tổ chức ở thủ đô London, Anh quốc, đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ thể thao đến theo dõi tại Royal Albert Hall. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, sumo được tổ chức bên ngoài Nhật Bản sau lần đầu tiên tổ chức tại đây năm 1991, đánh dấu sự kiện hiếm có của môn vật có tuổi đời gần 1.500 năm. Hơn 40 võ sĩ sumo hàng đầu Nhật Bản (rikishi) cùng các trợ lý và phiên dịch từ Nhật đã di chuyển sang Anh để tham dự giải đấu kéo dài 5 ngày.

Võ sĩ Sumo tạo dáng bên chiếc xe buýt trên đường phố Anh

2 đô vật thưởng thức bia

Tạo dáng trên đường phố Anh

Ban tổ chức phải cải tạo toàn bộ địa điểm thi đấu, với sàn đấu làm bằng hơn 11 tấn đất sét theo đúng nguyên mẫu dohyo truyền thống. Nơi đây còn được trang trí mái che hình ngôi đền Nhật, tạo nên không gian thi đấu đậm chất Nhật Bản giữa lòng thủ đô London. Các võ sĩ khổng lồ gây chú ý lớn trên phố với cân nặng trung bình rất lớn, khiến cả thành phố “náo loạn” mỗi khi họ xuất hiện, từ uống bia, tạo dáng như nhóm nhạc Beatles cho đến thử xe đạp công cộng.

Phong tục thi đấu và nghi lễ như vỗ tay, rắc muối thanh tẩy sàn đấu trước trận, cúi chào lịch sự trước khán giả vẫn được thực hiện nghiêm túc. Trọng tài thậm chí phải cam kết nếu ra quyết định sai sẽ tự sát theo truyền thống (harakiri). Sự kết hợp giữa sự lễ nghi, tôn kính và cạnh tranh quyết liệt khiến sumo trở thành môn thể thao vừa truyền thống vừa sôi động, thu hút cả những người mới xem lần đầu.

📸 Hình ảnh nhạy cảm và sự xôn xao bên lề

Tuy nhiên, bên cạnh sự lôi cuốn, giải sumo cũng gây không ít tranh cãi và phản ứng ngạc nhiên vì những hình ảnh nhạy cảm đối với khán giả Anh. Trang phục đơn giản của đô vật chỉ là chiếc thắt lưng (khố) truyền thống mawa-ashi khiến nhiều người ngại ngùng khi sự cố trang phục xuất hiện trên sàn đấu. Một trận đấu đã phải tạm gián đoạn khi trọng tài phải can thiệp để chỉnh lại chiếc khố cho đô vật Ura Kazuki tránh lâm vào tình huống nhạy cảm, gây chú ý trên mạng xã hội với hàng ngàn bình luận và lượt chia sẻ.

Chiếc đai sắp tuột ra...

...nhanh chóng được trọng tài khắc phục lại

Ngoài ra, các khán giả còn được cảnh báo có thể bị “ép chặt” hoặc ngã trúng do các đô vật bị đánh bật ra khỏi sàn đấu có thể bay vào khu vực khán đài, khiến không khí hồi hộp tăng cao trong suốt thời gian giải diễn ra. Về ăn uống, các võ sĩ tiêu thụ lượng calo khổng lồ mỗi ngày, lên đến 10.000 calo với món lẩu đặc trưng chanko nabe, để duy trì thể hình khổng lồ của mình.

Sự kiện này trên mang đến trải nghiệm thể thao truyền thống độc đáo và là một sự kiện văn hóa Nhật Bản thu hút sự chú ý lớn tại Anh, tạo nên sự xáo trộn thú vị trong lòng thủ đô London khi sumo “khổng lồ” ra mắt khán giả nước ngoài với đủ cung bậc cảm xúc từ kinh ngạc, thích thú đến hơi ngại ngùng vì nét riêng biệt không giống các môn thể thao phổ biến khác.

Grand Sumo Tournament mở ra nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, quảng bá nét đẹp truyền thống Nhật Bản đồng thời cũng hé lộ những thách thức, khó khăn khi đưa sumo ra sân chơi toàn cầu hiện đại.