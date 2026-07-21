Nữ phóng viên mặc đồ giống hệt "cúp vàng", trong nháy mắt có 1 triệu lượt xem

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina (1-0) tại sân vận động MetLife bùng nổ bởi những diễn biến nghẹt thở trên sân cỏ, bên cạnh đó là khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội đến từ khu vực đường biên. Nữ phóng viên thể thao xinh đẹp Sol Rivas đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ khi xuất hiện trong buổi phát sóng trước trận đấu với một diện mạo vô cùng lộng lẫy và táo bạo.

Sol Rivas và trang phục như chiếc "cúp vàng World Cup" gây sốt mạng xã hội

"Hóa thân" thành cúp vàng World Cup

Xuất hiện trực tiếp từ sân vận động để đưa tin về trận chung kết, Sol Rivas chọn cho mình một chiếc váy metallic màu vàng kim lấp lánh với đường cắt xẻ sâu gợi cảm. Ngay lập tức, hình ảnh của cô được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội X (Twitter).

Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng ví von một cách hài hước rằng nữ phóng viên đang "mặc đồ giống hệt cúp vàng World Cup" vì sự tương đồng hoàn hảo về màu sắc và sự tỏa sáng của bộ trang phục. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng cán mốc gần 1 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Thay vì phớt lờ, Sol Rivas đã vui vẻ phản hồi lại bài đăng gây sốt này bằng một lời bình luận đầy tinh tế: "Tôi thấy bạn đã chọn một góc chụp rất ưu ái cho tôi đấy".

Từ nữ luật sư đến gương mặt vàng của DSports

Trước khi trở thành một trong những gương mặt phóng viên được săn đón nhất tại World Cup 2026, Sol Rivas (sinh năm 1987, đến từ Jujuy, Argentina) từng theo học và tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Quốc gia Córdoba. Tuy nhiên, niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn đã dẫn lối cô rẽ hướng sang sự nghiệp truyền hình và báo chí thể thao.

Hiện tại, cô là một biểu tượng quyến rũ và đầy năng lực của kênh truyền hình DSports Argentina. Với kiến thức chuyên môn sắc bén cùng tình yêu cuồng nhiệt dành cho câu lạc bộ Boca Juniors và đội tuyển quốc gia Argentina, Sol liên tục được giao trọng trách dẫn dắt các chương trình lớn và đưa tin về các giải đấu hàng đầu khu vực cũng như thế giới.

Cô sở hữu vóc dáng nuột nà nhờ chăm chỉ tập gym

Vóc dáng "vạn người mê" nhờ nghiện gym

Để duy trì được năng lượng làm việc bền bỉ trong môi trường thể thao áp lực và giữ gìn sắc vóc quyến rũ ở tuổi cận kề 40, Sol Rivas là một "tín đồ" thực thụ của phòng gym. Cô sở hữu một lối sống cực kỳ kỷ luật với thói quen tập luyện cường độ cao (Functional Training và Fitness) được duy trì đều đặn mỗi tuần.

Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con, hiện là vợ của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Nicolas Colazo thường xuyên truyền cảm hứng cho người hâm mộ bằng những hình ảnh tập luyện đổ mồ hôi tại phòng tập. Đối với Sol, việc tập gym là để giữ gìn những đường cong săn chắc giúp cô tự tin diện những bộ cánh lộng lẫy trên sóng truyền hình, và là cách cô giải tỏa áp lực và bứt phá giới hạn của bản thân.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc nóng bỏng, gu thời trang ấn tượng và nền tảng tri thức vững vàng đã giúp Sol Rivas chứng minh cô không chỉ là một "bóng hồng" bên lề sân cỏ, mà là một ngôi sao truyền thông thực thụ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những hình ảnh đẹp về nữ phóng viên Sol Rivas