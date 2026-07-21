Á hậu xinh đẹp đoán chính xác Tây Ban Nha vô địch, hành trình đáng nhớ ở "Nóng cùng World Cup"

Trận chung kết kịch tính của World Cup 2026 khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina sau hai hiệp phụ. Bàn thắng vàng ở phút 106 của Ferran Torres biến "La Roja" thành tân vương bóng đá thế giới và mang lại niềm vui trọn vẹn cho Á hậu Phùng Thị Thanh Hằng đại diện cổ động viên xứ sở đấu bò tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" do VTV sản xuất.

Ở trận chung kết, đội tuyển Tây Ban Nha của Phùng Hằng vượt qua tuyển Tây Ban Nha của Vương Văn Anh

Lời "tiên tri" chính xác dựa trên sự am hiểu

Ngay từ những ngày đầu lên sóng truyền hình quốc gia, người đẹp sinh năm 2005 đến từ Vĩnh Phúc đã gây chú ý lớn nhờ nhan sắc kiêu sa, tri thức. Cô hiện là sinh viên trường Học viện Chính sách và Phát triển, đồng thời sở hữu danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 cùng giải phụ "Người đẹp Biển".

Không dừng lại ở danh xưng hoa khôi, Thanh Hằng chứng minh tình yêu bóng đá nghiêm túc bằng việc đặt trọn niềm tin vào tài năng trẻ Lamine Yamal và liên tục đưa ra dự đoán "tiên tri" rằng Tây Ban Nha sẽ thẳng tiến vào trận chung kết để lên ngôi vương. Khi tiếng còi mãn cuộc trên sân New York New Jersey vang lên, dự đoán bản lĩnh của nàng Á hậu chính thức trở thành sự thật, mang lại cho cô cảm xúc thăng hoa và vinh quang tinh thần tối thượng.

"Chọn đúng nền văn minh" và hành trình vượt qua 47 đối thủ

Bên cạnh công việc người mẫu thời trang và nhà sáng tạo nội dung, Thanh Hằng còn là một tín đồ thể thao năng động ngoài đời thực với niềm đam mê lớn dành cho bộ môn pickleball. Tinh thần khỏe khoắn này đã được cô duy trì xuyên suốt chiều dài giải đấu để tiếp lửa cho đội bóng thân yêu.

Phùng Hằng được hưởng niềm vui trọn vẹn nhất cùng đội tuyển so với 47 fan khác trong chương trình

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng từng dí dỏm viết về quyết định mặc sắc đỏ cổ vũ cho "Bò tót" là nhờ "chọn đúng nền văn minh". Sự lựa chọn sáng suốt và kiên định này đã giúp cô may mắn vượt qua 47 hot girl & hot boy, người đẹp đồng hành khác trong dàn 48 thí sinh (bao gồm 36 nữ và 12 nam) tham gia dự án "Nóng cùng World Cup" năm nay. Cô trở thành đại diện fan hạnh phúc nhất khi được chứng kiến đội tuyển mình nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Chiến thắng trọn vẹn của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 chính là cái kết không thể ngọt ngào hơn cho chặng đường đã qua, năng lượng và tri thức của Á hậu Phùng Thị Thanh Hằng tại trường quay VTV mùa hè này.

Những hình ảnh đẹp về Phùng Hẳng (Ảnh Facebook nhân vật)