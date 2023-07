Đỉnh cao MMA Việt Nam: Trần Ngọc Lượng đánh bại học trò Johnny Trí Nguyễn

Kết quả các trận đấu buổi tối tại LION Championship 07: 56 kg nam: Hà Long Sơn (xanh) thắng submission Bùi Xuân Nguyên (đỏ) bằng kỹ thuật siết cổ sau (Rear naked choke) ở 2 phút 24 giây hiệp 2. 65 kg nam: Nguyễn Nguyên Chương (đỏ) thắng knockout kỹ thuật (TKO) Huỳnh Công Quốc Hòa (xanh) bằng ground and pound ở 4 phút 03 giây hiệp 1. 70kg nam: Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo (đỏ) thắng Đặng Thắng Nguyên (xanh) bằng tính điểm (29-28, 28-29, 29-28) 77kg nam: Lưu Nhân Nghĩa (xanh) thắng Đặng Hoàng Minh (đỏ) bằng knockout kỹ thuật (TKO) sau khi kết thúc hiệp 1, do trọng tài bác sĩ kết luật Hoàng Minh không đủ điều kiện an toàn để thi đấu sau vết rách lớn ở mắt. 52kg nữ: Hồ Thị Ngọc Bích (xanh) thắng Lê Thị Thúy Vy (đỏ) bằng tính điểm (30-27, 30-27, 29-28). 65kg nam: Đỗ Phúc Hậu (đỏ) thắng Nguyễn Huy Sắc (xanh) bằng knock out kỹ thuật (TKO) ở 2 phút 02 giây của hiệp 2