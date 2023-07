Võ sĩ MMA Việt Nam đấm đo ván đối thủ người Anh sau 18 giây, lập kỷ lục đáng nể

Kết quả các trận đấu buổi chiều tại LION Championship 07: 77 kg nam: Lê Trương Quảng Lâm (xanh) thắng knockout kỹ thuật (TKO) Võ Hoàng Anh (đỏ) bằng Ground and Pound thời điểm 1 phút 20 giây hiệp 3. 70 kg nam: Mirko Maurice Horn (xanh) thắng knock out kỹ thuật (TKO) Văn Công Quốc (đỏ) bằng ground and pound ở 1 phút 40 giây hiệp 3. 56 kg nam: Trần Kiệt (xanh) thắng submission Hoàng Đình Tiến (đỏ) bằng kỹ thuật siết cổ sau Rear naked choke ở 48 giây hiệp 1. 60 kg nam: Đinh Chí Công (đỏ) thắng Trầm Gia Thịnh bằng tính điểm ( 29-28, 29-28, 29-28) 70 kg nam: Hà Thế Anh (xanh) thắng Lê Hà Thanh Huy (đỏ) bằng tính điểm (30-27, 30-27, 30-27). 60 kg nữ: Nguyễn Thị Hương (đỏ) thắng Trần Thanh Phương Ngân (xanh) bằng tính điểm (29-28, 28-29, 29-28) 65 kg nam: Felipe Ventzki Negochadle (xanh) thắng knockout kỹ thuật (TKO) Nguyễn Phương Nam (đỏ) bằng ground and pound ở 1 phút 32 giây hiệp 1. 60 kg nam: Danh Quốc (đỏ) thắng knockout kỹ thuật (TKO) Trần Tự Lập (xanh) ở 2 phút 22 giây hiệp 2 do Trần Tự Lập xin dừng trận đấu. 56 kg nam: Nguyễn Phú Thịnh (xanh) thắng Trần Kính Tài Lợi (đỏ) bằng tính điểm (29-28, 30-27, 29-28)