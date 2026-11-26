PSG chính thức mất ngôi đầu

Bảng xếp hạng của UEFA Champions League tiếp tục biến động với 9 trận đấu cuối cùng của lượt thi đấu thứ năm. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch PSG chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Real Madrid. Trước đó, “Kền kền trắng” tạm vươn lên dẫn đầu với 5 trận toàn thắng và nhiệm vụ của thầy trò HLV Luis Enrique là phải làm được điều tương tự.

PSG gặp vấn đề khi mất tới 2 trụ cột trên hàng công

Tuy nhiên, đại gia thành Paris không thể vượt qua AS Roma. Với việc hai trụ cột là Kvaratskhelia cùng Desire Doue cùng chấn thương nặng, sức tấn công của PSG yếu đi thấy rõ. Ousmane Dembele giúp PSG vượt lên trong hiệp hai nhưng họ không giữ được thành quả. Với kết quả 2-2, PSG có được 13 điểm và tụt xuống vị trí thứ hai sau lượt thứ năm.

Một đội bóng khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương là Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria thậm chí còn thua sốc 1-2 trước Lille, dù có bàn dẫn trước ngay từ phút 15. Mất cả Harry Kane lẫn Saibari, HLV Kompany phải cho hậu vệ phải Konrad Laimer lên đá tiền đạo cắm! Trận thua này khiến Bayern Munich tụt một mạch xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 8 điểm/5 vòng.

Trái ngược với PSG và Bayern, Barcelona và Liverpool đều giành chiến thắng dù phải làm khách. Đoàn quân của Hansi Flick vẫn dễ dàng đả bại Sabah dù thiếu Lamine Yamal. Trong khi đó, "The Kop" cũng hạ Club Brugge ngay trên đất Bỉ. Chiến thắng này giúp Barcelona và Liverpool kết thúc lượt 5 ở vị trí thứ tư và thứ năm. Họ bằng điểm với Como nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi Betis bị đẩy xuống thứ 6 dù có cùng 12 điểm.

MU rớt hai bậc sau trận hòa với Sporting Lisbon

Đội bóng được nhiều người quan tâm là Man United bị tụt 2 bậc sau lượt đấu thứ năm. Họ lại có thêm một trận cầu đầy cảm xúc nhưng lần này chỉ có được 1 trận hòa. Thầy trò HLV Pochettino ghi tới 4 bàn nhưng bị từ chối 2 lần và chấp nhận kết quả hòa trên sân của Sporting Lisbon. “Quỷ đỏ” mới có được 7 điểm/5 trận nên xếp thứ 19.

MU lại rơi điểm và tiếp tục nằm ngoài Top 8

Trận hòa này khiến đại diện của Bồ Đào Nha bật khỏi Top 8, tức là mất suất đi thẳng vào vòng 1/8. Mặc dù có được 10 điểm nhưng họ kém hơn về hiệu số với Man City. Ngoài ra, Atletico Madrid đã nhảy vào nhóm giành quyền đi tiếp sau chiến thắng trước Viking ở vòng đấu này. Ngược lại, AS Roma xếp đúng rìa bảng với vị trí 25/36 khi mới có 5 điểm/5 trận.

24 đội tạm thời có vé đi tiếp tại Champions League sau lượt đấu thứ 5