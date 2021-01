"Chuyện yêu" kỳ lạ của Tiger Woods: Từng 10 cô 1 lần, thích mỹ nhân tóc vàng

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 16:02 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin hậu trường) Những chuyện "thâm cung bí sử" của Tiger Woods lại xuất hiện chi tiết trên phim tài liệu.

Tiger Woods là một ngôi sao thể thao nổi tiếng được cả thế giới biết tới. Trở thành siêu sao sở hữu khối tài sản khổng lồ thuộc top VĐV giàu nhất thế giới, nhưng "Cọp gỗ" cũng đã trải qua không ít những vấp ngã, tất cả là do lối sống phóng khoáng của tay golf này.

Chuyện tình Tiger Woods lại được nhắc tới

Anh từng có nhiều cuộc tình với hàng trăm cô gái, mặc dù thời điểm này đã có vợ/bạn gái. Đó là lý do khiến hôn nhân và tình yêu của "Cọp gỗ" nhiều lần tan vỡ. Theo YahooSports, những chi tiết khác về các mối tình của Tiger Woods đã được tiết lộ sau buổi chiếu bộ phim tài liệu gồm hai phần về huyền thoại golf.

Đã có rất nhiều sự cường điệu xung quanh bộ phim hai phần, nhưng cây viết Joel Beall của tạp chí Golf Digest đã mô tả bộ phim là "một mớ hỗn độn" bởi nó "có quá nhiều sai sót". Cây viết Beall so sánh bộ phim giống với "The Last Dance" của Michael Jordan, kịch bản bộ phim được dựa trên "những bức thư được viết bởi những người tình bị hắt hủi và kẻ thù hận" của Woods.

Một trong những trọng tâm của bộ phim kể về các cuộc tình "vụng trộm" của Tiger Woods trước khi đổ vỡ hôn nhân với người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren vào năm 2009. Rachel Uchitel, tâm điểm của vụ bê bối tình ái khét tiếng năm đó, lên tiếng cho biết cô là người phụ nữ đầu tiên Woods "vượt rào" trong thời gian đang sống với Nordegren, sau đó còn nhiều cô gái khác đến với "Cọp gỗ".

Theo tạp chí Las Vegas tiết lộ, những người phụ nữ khẳng định Woods thường lui tới Las Vegas vào năm 2006 sau cái chết của cha anh, ông Earl.

Michelle Braun, người từng đính hôn với Woods, nói với trang News.com.au về huyền thoại 45 tuổi: "Cứ vài tháng, anh ấy yêu cầu nhiều cô gái. Có thể lên đến 10 cô gái cùng một lúc. Anh ấy thích những cô gái trẻ tuổi xinh xắn, kiểu con gái nhà bên cạnh, tốt nhất là tóc vàng".

Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-yeu-ky-la-cua-tiger-woods-tung-10-co-1-lan-thich-my-nhan-toc-vang-50202...Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-yeu-ky-la-cua-tiger-woods-tung-10-co-1-lan-thich-my-nhan-toc-vang-502021811633462.htm