Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1… đại tiệc châu Âu sẽ trở lại trên VTVcab

Sau kỳ World Cup 2026 đầy sôi động, tâm điểm của người hâm mộ tiếp tục hướng về những sân cỏ danh giá nhất châu Âu. Các câu lạc bộ hàng đầu đang hoàn tất quá trình chuẩn bị, tăng cường lực lượng và định hình đội hình cho những cuộc đua danh hiệu được dự báo hấp dẫn ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Trọn vẹn những cuộc đua đỉnh cao

Trong mùa giải 2026/2027, VTVcab tiếp tục mang đến “Đại tiệc bóng đá không giới hạn” với hàng trăm trận đấu trực tiếp thuộc các giải đấu:

- UEFA Champions League;

- UEFA Europa League;

- UEFA Conference League;

- LaLiga;

- Serie A;

- Ligue 1.

Từ những đêm cúp châu Âu rực lửa đến các cuộc đua vô địch, tranh suất dự cúp và cạnh tranh trụ hạng tại những giải quốc nội hàng đầu, các diễn biến đáng chú ý của mùa giải sẽ được truyền tải trên hệ sinh thái thể thao VTVcab.

Mùa bóng mới không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa những câu lạc bộ giàu truyền thống mà còn là sân khấu của các ngôi sao hàng đầu thế giới, những tài năng trẻ đang vươn mình mạnh mẽ và những màn đấu trí hấp dẫn giữa các chiến lược gia. Mỗi vòng đấu đều có thể tạo nên bất ngờ, mỗi trận cầu đều có thể trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới.

Xem bóng đá mọi lúc, mọi nơi

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính, chủ động lựa chọn thiết bị và không gian thưởng thức phù hợp.

Với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định cùng các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu, VTVcab mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá thuận tiện, liền mạch và giàu cảm xúc trong suốt mùa giải.

Ưu đãi đặc biệt chào mùa giải mới

Nhân dịp mùa giải bóng đá châu Âu 2026/2027 khởi tranh, khách hàng lắp mới dịch vụ VTVcab được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn:

- Internet cáp quang tốc độ lên tới 1 Gbps;

- Xem truyền hình trên 5 TV;

- Trải nghiệm truyền hình số thế hệ mới VTVprime;

- Miễn phí lắp đặt;

- Trang bị đầu thu HD, modem WiFi và Mesh WiFi;

- Tặng tới 4 tháng sử dụng dịch vụ;

- Tham gia chương trình thẻ cào may mắn với 2 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 28.630.000 đồng;

- Cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn.

Tổng giá trị chương trình khuyến mại lên tới 10 tỷ đồng, áp dụng cho khách hàng lắp mới đến hết ngày 31/08/2026.

Mùa giải 2026/2027 đã sẵn sàng khởi tranh. Hàng trăm trận cầu đỉnh cao, những cuộc đua danh hiệu kịch tính và hàng nghìn khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc sẽ tiếp tục hội tụ trên hệ sinh thái VTVcab, VTVprime – điểm hẹn dành cho người hâm mộ bóng đá trong một mùa giải không giới hạn về nội dung, thiết bị và trải nghiệm. Đăng ký ngay qua tổng đài 1900 1515 để tận hưởng trọn vẹn mùa giải bóng đá châu Âu 2026/2027 cùng VTVcab.