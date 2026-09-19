Cận cảnh bữa ăn, nhà container dành cho VĐV tại Asiad Nhật Bản

Tại Asiad, BTC nước chủ nhà không xây dựng làng VĐV truyền thống như các kỳ Đại hội trước mà lựa chọn mô hình lưu trú phân tán nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững.

Trong đó, khu container tại Garden Pier (cảng Nagoya) trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng, đón khoảng 2.000 VĐV và quan chức từ nhiều quốc gia. Khoảng 9000 VĐV/HLV/quan chức được bố trí ở khách sạn, 4000 người trên du thuyền Serena Costa.

Khu Athletes’ Plaza gồm khoảng 200 căn nhà container kiểu gỗ lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70m², được thiết kế để tối đa 6 người sử dụng. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm áp và có hương thơm dịu nhẹ.

Bên cạnh chỗ ở, nhà ăn Athletes’ Plaza Dining Hall đóng vai trò trung tâm phục vụ. Với khoảng 400 chỗ ngồi, nhà ăn hoạt động theo hình thức buffet từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày.

Mỗi ngày có khoảng 35 món, trong đó gần 90% là thực phẩm Halal để phù hợp với VĐV theo đạo Hồi. Thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản Nagoya như cánh gà tebasaki, mì kishimen, được xoay vòng theo chu kỳ 5 ngày. Đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, dưới sự điều hành của Công ty Global Hospitality Group (Australia), từng tham gia phục vụ tại Olympic.

Mỗi phần ăn ghi rõ năng lượng và protein, hỗ trợ VĐV kiểm soát dinh dưỡng và cân nặng.

Khu nhà ăn rộng rãi có sức chứa hàng trăm VĐV.

Đồ ăn phù hợp với khẩu vị của tất cả các quốc gia tham dự Đại hội.

BTC cũng bố trí nhiều cửa hàng tiện lợi, mở cửa 24/24.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN phấn đấu giành trên 4 HCV, đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ảnh: Tam Ninh