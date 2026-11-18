Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và cống hiến của Ban huấn luyện cùng các vận động viên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Vũ cũng nhìn nhận tại giải này một số đội tuyển trong khu vực chưa tham dự với lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, kết quả đạt được là nguồn khích lệ đáng trân trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu toàn đội tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận thưởng sau thành tích tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Ông Nguyễn Xuân Vũ đề nghị Ban huấn luyện và các vận động viên tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị bài bản, hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 2027.

Thay mặt đội tuyển, Huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung cảm ơn sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn, các đối tác, nhà tài trợ. Ông khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngủ quên trên chiến thắng, hướng tới những mục tiêu cao hơn, trước mắt là SEA Games 34 tại Malaysia và xa hơn là Vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Với 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đội tuyển được trao tổng số tiền thưởng 400 triệu đồng từ Liên đoàn, lãnh đạo Liên đoàn cùng các nhà tài trợ, đối tác. Khoản tiền thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội tuyển, đồng thời tiếp thêm động lực để các vận động viên và Ban huấn luyện tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.