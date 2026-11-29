Laliga | 22h15, 29/11 | Abanca-Riazor Deportivo 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Deportivo vs Barcelona Barcelona Điểm Roman Navarro Noubi Loureiro Quagliata Luismi Soriano Casado Rodriguez Hernandez Aubameyang Điểm Joan Garcia Eric Garcia, Cubarsi Martin Cancelo Bernal Pedri Yamal Olmo Gordon Raphinha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Deportivo Deportivo Barcelona Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roman, Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata, Luismi, Soriano, Casado, Rodriguez, Hernandez, Aubameyang Joan Garcia, Eric Garcia,, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Barca thăng hoa, Yamal tái xuất đúng thời điểm

Barca thăng hoa, Yamal tái xuất đúng thời điểm

Barcelona đang có phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp kể từ sau thất bại ở El Clasico cuối tháng 10. Đáng chú ý, đội bóng xứ “Catalunya” toàn thắng trong 6 chuyến làm khách gần nhất, ghi tới 24 bàn, đạt hiệu suất trung bình 4 bàn mỗi trận.

Sự trở lại của Lamine Yamal sau chấn thương càng củng cố sức mạnh hàng công Barca. Ngôi sao người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra khác biệt, giúp đội khách hướng đến 3 điểm trọn vẹn.

Deportivo sa sút, khó cản bước Barcelona

Deportivo không có được sự chuẩn bị tốt trước cuộc tiếp đón Barca. Đội chủ sân Riazor chỉ thắng 1 trong 9 vòng đấu gần nhất tại La Liga, qua đó tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Phong độ sân nhà của họ cũng đáng lo ngại khi chỉ thắng 2 trong 9 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Lịch sử đối đầu càng chống lại Deportivo khi họ thua tới 6 trong 7 lần gần nhất tiếp đón Barcelona tại La Liga. Với phong độ vượt trội cùng lực lượng được tăng cường bởi sự trở lại của Yamal, Barca được đánh giá cao hơn hẳn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.