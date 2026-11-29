Trực tiếp bóng đá Deportivo - Barcelona: Quyết giữ ngôi đầu (La Liga)
(22h15, 29/11, vòng 14) Barcelona hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại La Liga để bảo vệ ngôi đầu bảng trước sức ép từ Real Madrid và Atletico.
Laliga | 22h15, 29/11 | Abanca-Riazor
Điểm
Roman
Navarro
Noubi
Loureiro
Quagliata
Luismi
Soriano
Casado
Rodriguez
Hernandez
Aubameyang
Điểm
Joan Garcia
Eric Garcia,
Cubarsi
Martin
Cancelo
Bernal
Pedri
Yamal
Olmo
Gordon
Raphinha
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Barca thăng hoa, Yamal tái xuất đúng thời điểm
Barca thăng hoa, Yamal tái xuất đúng thời điểm
Barcelona đang có phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp kể từ sau thất bại ở El Clasico cuối tháng 10. Đáng chú ý, đội bóng xứ “Catalunya” toàn thắng trong 6 chuyến làm khách gần nhất, ghi tới 24 bàn, đạt hiệu suất trung bình 4 bàn mỗi trận.
Sự trở lại của Lamine Yamal sau chấn thương càng củng cố sức mạnh hàng công Barca. Ngôi sao người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra khác biệt, giúp đội khách hướng đến 3 điểm trọn vẹn.
Deportivo sa sút, khó cản bước Barcelona
Deportivo không có được sự chuẩn bị tốt trước cuộc tiếp đón Barca. Đội chủ sân Riazor chỉ thắng 1 trong 9 vòng đấu gần nhất tại La Liga, qua đó tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Phong độ sân nhà của họ cũng đáng lo ngại khi chỉ thắng 2 trong 9 trận gần đây trên mọi đấu trường.
Lịch sử đối đầu càng chống lại Deportivo khi họ thua tới 6 trong 7 lần gần nhất tiếp đón Barcelona tại La Liga. Với phong độ vượt trội cùng lực lượng được tăng cường bởi sự trở lại của Yamal, Barca được đánh giá cao hơn hẳn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.
HLV Hansi Flick đang chủ động giảm tải cho những trụ cột của Barcelona trong tháng 11 nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất trước loạt trận quan trọng vào...