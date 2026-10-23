Alcaraz ra quyết định quan trọng, có cơ hội hoàn thiện thêm sự nghiệp vĩ đại

🎾 Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

Carlos Alcaraz chưa bao giờ giấu giếm khát khao giành chức vô địch Davis Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

“Davis Cup cũng là một mục tiêu. Tôi thực sự muốn đạt được điều đó cho đất nước mình, cho Tây Ban Nha. Tôi đã đặt ra một số mục tiêu khác cho mùa giải và sẽ cố gắng sẵn sàng để chinh phục chúng”, Alcaraz chia sẻ vào đầu năm.

Davis Cup là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Alcaraz

Tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chưa từng vô địch Davis Cup. Chấn thương đã khiến anh không thể góp mặt ở trận chung kết năm ngoái, khi Tây Ban Nha thất bại trước Italy tại Bologna.

Năm 2024, giấc mơ vô địch Davis Cup của Alcaraz cũng tan vỡ trước đội tuyển Hà Lan. Đáng chú ý, đó còn là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của huyền thoại Rafael Nadal.

Tuy nhiên, cơ hội năm nay được đánh giá là vô cùng thuận lợi đối với Alcaraz. Theo các báo cáo, Tây Ban Nha cùng đội trưởng David Ferrer đã xác nhận danh sách tuyển thủ tham dự vòng chung kết Davis Cup, với lực lượng được đánh giá rất mạnh ở mọi vị trí.

🏆 Đội hình Tây Ban Nha sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao

Alcaraz sẽ sát cánh cùng Alejandro Davidovich Fokina, Rafael Jódar, Marcel Granollers và Pedro Martínez tại vòng chung kết Davis Cup diễn ra vào tháng 11.

Đây là đội hình có chiều sâu đáng kể ở cả nội dung đơn nam lẫn đôi nam. Tây Ban Nha vì thế được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Bologna.

Alcaraz vốn nổi tiếng với khả năng đánh bại hầu hết đối thủ trên ATP Tour. Nhưng sức mạnh của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở tay vợt số một của họ, bởi Jódar và Davidovich Fokina cũng đang có phong độ rất cao.

⭐ Rafael Jódar: Tài năng trẻ đang bứt phá

Jódar trải qua mùa giải đột phá trên ATP Tour khi giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tại Marrakech, đồng thời lọt vào thêm hai trận chung kết ở Washington và Thượng Hải.

Tay vợt 20 tuổi đang tiến sát top 10 thế giới. Nếu tiếp tục thi đấu tốt tại Swiss Indoors và Paris Masters, anh thậm chí có thể lọt vào nhóm này trước khi vòng chung kết Davis Cup khởi tranh.

🔥 Alejandro Davidovich Fokina: Từ nỗi thất vọng đến chuỗi danh hiệu

Trong khi đó, Davidovich Fokina cũng đang trải qua giai đoạn thăng hoa sau khi giải quyết được điểm yếu từng đeo bám anh ở các trận chung kết ATP Tour.

Từng bị xem là tay vợt thường xuyên lỡ hẹn với danh hiệu sau khi thua cả năm trận chung kết ATP đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã giành chiến thắng ở ba trận chung kết liên tiếp.

Năm 2026, anh vô địch các giải đấu tại Mallorca, Thành Đô và Shanghai Masters. Chuỗi thành tích ấn tượng này đã đưa Davidovich Fokina lên vị trí số 13 thế giới.

Với Alcaraz, Jódar và Davidovich Fokina, Tây Ban Nha sở hữu bộ ba có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đội tuyển nào ở nội dung đơn nam.

Ở nội dung đôi, Marcel Granollers và Pedro Martínez cũng đã chứng minh năng lực qua nhiều năm thi đấu. Sự kết hợp giữa sức mạnh đánh đơn và chiều sâu đánh đôi có thể trở thành lợi thế quyết định của Tây Ban Nha.

🏆 Tây Ban Nha sẽ đối đầu những đội tuyển nào?

Tại vòng chung kết Davis Cup, Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh với Canada, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Italy, Czechia, Đức và Áo.

Giải đấu dự kiến bắt đầu vào ngày 24/11 tại Bologna.

Với một đội hình quy tụ những tay vợt đang đạt phong độ cao, Alcaraz có cơ hội lớn để chinh phục danh hiệu Davis Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc đặc biệt đối với tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, đồng thời giúp anh hoàn thiện thêm bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của mình.