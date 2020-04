Tỷ giá USD hôm nay 26/4: Đồng USD đang như thế nào so với tiền Việt Nam?

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 07:52 AM (GMT+7)

Đồng bạc xanh có tuần giao dịch khá ổn định với các chỉ số tăng tốt ở giữa tuần và đảo chiều vào cuối tuần.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã có tuần tăng ở hầu hết các phiên.

Phiên thứ hai, USD Index giảm nhẹ bắt nguồn từ các hướng dẫn của chính phủ Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại các bang đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Nhưng ngay lập tức, 3 phiên sau đó, chỉ số này liên tục tăng mạnh. Tỷ giá USD đã tăng cao hơn so với các tiền tệ chủ chốt khác khi giá dầu giảm mạnh gây áp lực cho các đồng tiền liên quan đến loại nhiên liệu này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này về cách khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế do khủng hoảng dịch bệnh gây ra.

USD Index đã quay trở lại từ mức cao nhất trong 3 năm đạt được vào giữa tháng 3, thời điểm các biện pháp kích thích tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thực hiện nhằm giảm căng thẳng nguồn cung USD. Juan Perez, nhà giao dịch tiền tệ cao cấp tại Tempus Inc ở Washington, cho biết hiện tại giá dầu giảm mạnh đã thúc đẩy sự hấp dẫn của USD và đây là biểu hiện cao nhất của sự bất hoạt kinh tế. Thông tin về các đơn đặt hàng chủ chốt do Mỹ sản xuất bất ngờ tăng trong tháng 3 cũng đã hỗ trợ khá tốt cho đà tăng của đồng USD. Các loại tiền tệ liên quan chặt chẽ với giá dầu như đồng crown Na Uy đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tháng so với đồng bạc xanh. Phiên giao dịch cuối tuần, USD Index quay đầu giảm, đứng ở mức 100,265 điểm. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,0821. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt 1,2365.

Như vậy so với tuần trước, chỉ số USD tuần này đã tăng 0.487 điểm. Các đồng ngoại tệ khác chỉ có Yên Nhật tăng giá nhẹ còn euro và bảng Anh đều xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Tuần trước, USD Index kết thúc tuần giao dịch ở mốc 99,787 điểm. Tỷ giá euro so với USD lên 1,0876. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt 1,2499. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 107,53 điểm.

Đồng bạc xanh có xu hướng tăng giá trong tuần

Theo dự báo của các nhà phần tích, nhìn chung, đồng bạc xanh sẽ vẫn có xu hướng tích cực trong những tháng tới. USD có thể sẽ vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần do dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Mỹ và một báo cáo chỉ ra nền kinh tế Trung Quốc suy yếu trong quí đầu tiên. Và đồng bạc xanh vẫn là đồng tiền sinh lợi và an toàn trong thời điểm hiện nay so với các ngoại tệ khác.

Tại thị trường Việt Nam, tỷ giá trung tâm có phiên giảm mạnh rồi tăng mạnh, lấy lại số điểm đã mất. Chốt tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 23.272 VND/USD, giữ nguyên so với tuần trước. Tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được duy trì trong khoảng 22.574 - 23.970 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức mua vào-bán ra là 22.175 - 23.650 VND/USD. Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.500 - 23.550 VND/USD ở chiều mua vào và bán ra.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-26-4-nam-giu-dong-ngoai-te-nao-co-loi-nhat...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-26-4-nam-giu-dong-ngoai-te-nao-co-loi-nhat-1082701.html