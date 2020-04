Tỷ giá USD hôm nay 25/4: Bất ngờ quay đầu giảm, 1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 07:55 AM (GMT+7)

Sau 4 phiên tăng giá liên tiếp, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đã đảo chiều giảm.

Trong tuần này, xu hướng của USD là tăng giá khi thị trường dầu thô chứng kiến cơn hoảng loạn chưa từng có xuống mức giá âm lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên 20/4. Nhưng khi thị trường dầu thô ổn định trở lại, hồi phục tốt thì đồng bạc xanh lại quay đầu giảm.

Rạng sáng nay 25/4 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới đã quay đầu giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp trước đó. Thông tin về các đơn đặt hàng chủ chốt do Mỹ sản xuất bất ngờ tăng trong tháng 3 đã hỗ trợ khá tốt cho đà tăng của đồng USD. So với các loại tiền tệ khác, trong tuần, USD vẫn dẫn đầu về tính an toàn khi dự trữ. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác sáng nay giảm 0,27% xuống 100,265 điểm. Tại thời điểm này phiên hôm qua ngày 24/4, USD Index tăng 0,08% lên 100,607 điểm. Như vậy, USD Index chỉ giảm nhẹ trong phiên hôm nay.

Hai ngoại tệ khác lại đang có xu hướng tăng giá so với đồng bạc xanh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,42% lên 1,0821. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,19% lên 1,2365.

Ở chiều nược lại, tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,04% xuống 107,54.

Đồng bạc xanh suy yếu phiên cuối tuần

Tiền tệ của các nước xuất khẩu dầu đã liên tục đi xuống trong tuần này. Đồng peso Mexico giảm khoảng 6% so với USD còn đồng crown Na Uy đã giảm khoảng 3%.

Theo các nhà phân tích tại Toronto, việc ban lãnh đạo Châu Âu chưa đạt được thỏa thuận về gói giải cứu tập thể nhiều khả năng sẽ khiến đồng euro tụt lại so với đồng USD trong cuộc đua phục hồi. Trước đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý tài trợ cho vấn đề phục hồi kinh tế sau những tác động từ đại dịch COVID-19.

Tại thị trường Việt Nam, sáng nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.272 VND/USD, giữ nguyên so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch trong khoảng 22.574 - 23.970 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên ở mức mua vào-bán ra là 22.175 - 23.650 VND/USD.

