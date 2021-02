Thất tình, chàng trai 25 tuổi bỏ phố "về quê nuôi gà" xây nhà bạc tỷ

Rời bỏ phố thị xa hoa với mức thu nhập "khủng", chàng trai 25 tuổi gây bão cộng đồng mạng khi quyết định về quê "xây nhà - nuôi gà - trồng rau".

Cuộc sống nơi phố thị xa hoa, náo nhiệt đôi lúc khiến ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, muốn gạt bỏ hết tất cả về quê “nuôi cá và trồng thêm rau”. Nhưng đó chỉ là câu bông đùa, trên thực tế không mấy người có đủ can đảm để làm điều đó. Ấy vậy mà mới đây, một chàng trai 25 tuổi đã có quyết định táo bạo là từ bỏ công việc với mức thu nhập “khủng” tại thành phố để về quê nhà “trồng rau nuôi gà”.

Những chia sẻ về hành trình bỏ phố về quê của chàng trai trẻ khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ, khen ngợi chàng trai “tuổi trẻ tài cao” khi sở hữu cơ ngơi bạc tỉ. Không chỉ vậy,vẻ ngoài điềm đạm lịch lãm cùng cuộc sống yên bình của chàng trai còn khiến chị em đổ rần rần, đua nhau vào “nhận chồng”. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng do gia đình có điều kiện nên anh chàng mới có thể rời thành phố, bỏ công việc để thoả sức với niềm đam mê của mình.

Tiết lộ lý do đặc biệt để “bỏ phố về quê”

Để hiểu rõ hơn về hành trình đặc biệt này, PV Người đưa tin Pháp luật đã có cuộc trao đổi với Phú Qúi, chàng trai “bỏ phố về quê” gây bão cộng đồng mạng. Được biết, chàng trai trong câu chuyện trên là Phú Qúi ( SN 1996) hiện đang sinh sống tại Châu Thành, Tây Ninh. Trước khi về quê, anh đã có một thời gian học tập và làm việc tại TP. HCM. Chia sẻ với PV Người đưa tin Pháp luật về cuộc sống trước đây, anh cho biết do gia đình khó khăn nên từ khi đi học anh đã phải đi làm đủ thứ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đến khi học năm cuối, anh vừa học vừa làm thuê giao hàng cho một công ty với mức lương khá ổn. Sau một thời gian, nhờ số vốn tích góp được khi đi làm anh “mạnh tay” đầu tư kinh doanh vào một số lĩnh vực như spa, quán cà phê, shop thời trang và bất động sản.

Dù đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng anh chàng quyết định rời thành phố, về quê hương Tây Ninh để xây nhà, bắt đầu một cuộc sống mới. Chia sẻ về lý do khiến chàng trai đưa ra quyết định nhanh gọn như vậy, Phú Qúi tâm sự: “Nói ra thì hơi ngại nhưng lý do khiến mình đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy là do mình thất tình. Sự phản bội và ruồng bỏ đã khiến mình quyết tâm bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Bên cạnh lý do đó, mình cũng muốn được về quê để tiện chăm sóc gia đình. Và gia đình luôn là nguồn động lực để mình vực dậy, phát triển bản thân hơn nữa”.

Khi nói về quyết định về quê và xây nhà, cả gia đình anh ai cũng bất ngờ và khuyên anh suy nghĩ kĩ lưỡng. May mắn là sau đó mọi người đều tôn trọng và ủng hộ quyết định của chàng trai trẻ.

Chàng trai 9X tận dụng sân vườn rộng để trồng rau, trồng hoa.

Từ ý tưởng đơn sơ đến “căn nhà trong mơ”

Nói là làm, chỉ trong vòng 1 tháng chàng trai bắt tay vào việc xây nhà. Anh dùng mảnh đất mua trước đó với ý định đầu tư để xây nhà an cư lạc nghiệp. Vì muốn có một không gian sống sáng tạo theo sở thích nên anh tự lên ý tưởng thiết kế và trực tiếp giám sát thợ xây dựng.

Chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện, Phú Qúi cho biết: “Mình không phải kiến trúc sư nhưng có những ý tưởng riêng để truyền đạt lại với bên xây dựng để thực hiện. Tuy nhiên 2 bên nhiều lần không hiểu nhau, may mắn là họ kiên trì và lắng nghe nên những ý tưởng của mình vẫn được hiện thực hoá. Bên cạnh đó, mình là người làm việc hay theo cảm xúc và không có kế hoạch cụ thể nên xây nhà đúng mùa mưa, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện”.

Sau một thời gian dài, cuối cùng ngôi nhà với diện tích 200m2, sân vườn hồ bơi với diện tích 1000m2 cũng được hoàn thiện vào đúng ngày Tết năm 2020. Bên cạnh không gian sống, Phú Quí còn bỏ rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho các khu vườn trong nhà. Suốt 1 năm qua, anh không ngừng sưu tầm và ươm mầm các giống hoa, rau củ và cây ăn trái để thỏa mãn niềm đam mê hòa mình với thiên nhiên.

Chia sẻ về chi phí thực hiện căn nhà, anh chàng cho biết ban đầu dự trù khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng do có nhiều chi phí phát sinh nên tổng số tiền thực hiện căn nhà là khoảng 2 tỷ đồng.

Nói về cuộc sống và công việc hiện tại, chàng trai 25 tuổi cho biết hiện công việc chính của anh là đầu tư bất động sản. Dù mức thu nhập khi rời thành phố về quê đã giảm đi đáng kể nhưng anh bằng lòng và thoải mái với cuộc sống hiện tại.

